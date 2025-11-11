Actualités
Benoit Bastien lors de Monaco - OL en 2024-2025
Benoit Bastien lors de Monaco – OL en 2024-2025 (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

OL, Ligue 1, arbitres… la grande défiance

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Le choc entre l’OL et le PSG a été marqué par les polémiques arbitrales. Le dernier épisode d’un climat de défiance qui dure depuis des années, sans réelles avancées.

    Quarante-huit heures après le choc de la 12e journée de Ligue 1 entre l’OL et le PSG, les dirigeants lyonnais n’ont certainement que peu apprécié la prise de parole de la Direction technique de l’arbitrage lundi soir dans L'Équipe. S’estimant lésé par les décisions de Benoit Bastien, l’OL attendait avec impatience la communication de la DTA, même si cela n’allait rien changer au classement.

    Finalement, le club reste avec zéro point, n'a pas reçu les explications attendues ou espérées. Au lendemain du match, les décisions prises par l’arbitre central ont été considérées comme les bonnes. Un choc dans l’environnement rhodanien, d’autant plus que le cas du deuxième but parisien n’a clairement pas été tranché. Une "zone grise" a fait son apparition, presque une nouveauté dans le jargon arbitral et une incompréhension supplémentaire.

    Des arbitres surprotégés et intouchables ?

    Par son prestige, l’affiche entre l’OL et le PSG occupe le devant de la scène. Seulement, elle n’a été que la dernière polémique d’un week-end dans lequel la défiance des clubs de Ligue 1 envers l’arbitrage a été forte. Matthieu Louis-Jean et Corentin Tolisso avaient d’ailleurs rapidement élargi le débat au simple OL - PSG, mettant en avant le match Monaco - Lens samedi dernier.

    Un nouveau week-end de polémiques dans le championnat de France, comme il en existe malheureusement trop, sans que les choses évoluent. "D’un match à l’autre, il n’y a pas de conséquence pour eux. Pour le coup, ils sont devenus salariés de la FFF. C’est leur métier, ils doivent se professionnaliser, monter en compétences pour éviter ce genre d’erreurs, notait notre consultant Nicolas Puydebois dans TKYDG lundi. Il faut une vraie cohérence dans les décisions. Je veux bien que les arbitres ne soient pas les mêmes, mais il faut un langage commun."

    Des acteurs bien plus véhéments

    Le langage commun, il n’existe d’ailleurs pas entre toutes les parties concernées. La défiance envers le corps arbitral se fait chaque semaine un peu plus entendre. En février dernier, Pablo Longoria avait craqué dans les couloirs de l’Abbé Deschamps, suivi du coup de sang de Paulo Fonseca face aux décisions de M. Millot contre Brest. Rien que sur le week-end passé, l’OL ou encore Monaco, pour ne parler que des gros, se sont sentis lésés par un manque de cohérence. À ces erreurs, les clubs reprochent aux arbitres, "un manque d’échange". Pas une surprise pour notre consultant, qui estime que "certains arbitres se croient tout-puissants et que toutes leurs décisions sont bonnes et justes. Ils se défendent entre eux, ils ne s’expriment pas, il y a un peu une omerta. Pourtant, les arbitres ont le droit de se tromper, ce sont des êtres humains."

    Face au climat actuel, Corentin Tolisso a appelé de son propre chef à une réunion générale pour faire avancer les choses en Ligue 1. Une énième alors que rien ne bouge depuis toutes ces années. Mais à force de ne pas s’écouter d’un côté, comme de l’autre, n’est-ce pas l’assurance de foncer droit dans le mur ?

    à lire également
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    Mercato : le trading estival a fait du bien à l'OL
    4 commentaires
    1. cavegone
      cavegone - mar 11 Nov 25 à 11 h 18

      Cela fait presque 10 ans qu’on se sent totalement lésés, et on fait toujours semblant de ne pas comprendre….

      Les Qataris c’est dans leur culture de tout acheter. Evidemment qu’on peut pas croire que les arbitres ne vont pas cracher sur de beaux bonus….
      Donc passons à autre chose…

      Quand au classement là aussi soyons réalistes, il y a encore peu certains soutenaient aussi que notre objectif devait être le podium.
      Mais vous avez vu l’effectif ? Nice Lens Rennes ils sont à des années lumières de nous en terme de qualité devant.
      On est en sur régime depuis le début de la saison. Mais rien qu’accrocher l’Europe serait un exploit dingue.
      Mince ! Ouvrons les yeux !

      Signaler
    2. OLyonn@is
      OLyonn@is - mar 11 Nov 25 à 11 h 32

      Un peu d'humour..

      https://www.urtikan.net/dessin-du-jour/le-printemps-qatar/

      Signaler
      1. cavegone
        cavegone - mar 11 Nov 25 à 11 h 37

        😂 Mais ils sont au courant qu’Emirates c’est pas le Qatar ? 😅

        Signaler
    3. OLyonn@is
      OLyonn@is - mar 11 Nov 25 à 11 h 33

      Et celle là j'étais obligé.lol

      https://www.urtikan.net/

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    Mercato : le trading estival a fait du bien à l'OL 11:45
    Eleni Antoniou arbitrera Slavia Prague - OL
    Un arbitrage grec pour OL Lyonnes - Wolfsburg 11:00
    Benoit Bastien lors de Monaco - OL en 2024-2025
    OL, Ligue 1, arbitres… la grande défiance 10:15
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : un programme allégé à Décines pour la première semaine de trêve 09:30
    Georges Mikautadze lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Mikautadze n’a rapporté "que" 22,5M€ à l’OL 08:45
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Encore énervé, Tolisso (OL) propose une rencontre aux arbitres 08:00
    OL - PSG (2-3) : la DTA donne raison à Bastien et la VAR 07:30
    Vignette TKYDG 10 11 2025
    OL - PSG (2-3) : "Arbitrage catastrophique", le ras-le-bol lyonnais ! 10/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes - Wolfsburg : Katoto de retour dans le groupe 10/11/25
    OL - PSG (2-3) : le deuxième but parisien polémique absent de la "ref cam" 10/11/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Quatre mille spectateurs attendus pour OL Lyonnes - Wolfsburg 10/11/25
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et Nasroallahi El Guartit, président de l’Ittihad Riadi de Tanger
    Eagle Football Group (ex-OL Groupe) s’associe avec l’Ittihad Riadi de Tanger 10/11/25
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    OL - PSG (2-3) : Maciel justifie la titularisation de Ghezzal 10/11/25
    Les joueurs de l'OL avec le maillot de Malick Fofana
    L’OL et L’OL Lyonnes signent un partenariat avec la République du Congo 10/11/25
    Tyler Morton lors de Brest - OL
    En sursis, Tyler Morton sera suspendu pour Auxerre - OL 10/11/25
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    L’OL signe un record d’affluence à Décines pour la venue du PSG 10/11/25
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Avec sa défaite contre le PSG, l’OL recule encore d’un rang 10/11/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger : "Financièrement, ça ne va pas super bien à l’OL" 10/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut