Encore énervé, Tolisso (OL) propose une rencontre aux arbitres

Au lendemain d’OL - PSG, la colère n’était pas redescendue à l’OL. Dans un message posté sur son compte Instagram, Corentin Tolisso a chargé l’arbitrage de Benoit Bastien, mais proposé une rencontre.

À l’OL, la pression n’était pas redescendue d’un cran lundi. Au lendemain de la défaite contre le PSG, les dirigeants lyonnais en avaient encore gros contre l’arbitrage de Benoit Bastien. Ils ne se remettaient toujours pas des décisions prises, à l’image du deuxième but accordé aux Parisiens, malgré une faute sur Tanner Tessmann. Matthieu Louis-Jean ou Jorge Maciel n’étaient pas les seuls remontés.

S’il avait choisi le poids de ses mots dimanche, Corentin Tolisso a repris la parole lundi soir sur ses réseaux sociaux. De sa propre initiative, le capitaine de l’OL en a remis une couche. "Je n’ai pas l’habitude de faire ce genre de vidéos, encore moins via les réseaux sociaux, mais pour moi aujourd’hui c’était important de m’exprimer sur ce qu’il s’est passé hier (dimanche) et sur ce qu’il se passe plus généralement depuis le début de la saison en Ligue 1", a commencé l’international dans la vidéo publiée.

Corentin Tolisso prend la parole après les décisions arbitrales polémiques d’OL - PSG et propose une rencontre entre les clubs de Ligue 1 et les arbitres #OL #OLPSGpic.twitter.com/YiZ600hGf7 — Olympique-et-Lyonnais.com (@oetl) November 10, 2025

"Beaucoup trop d'équipes ont été victimes"

Comme dimanche, le milieu de terrain lyonnais n’a pas souhaité s’apitoyer sur le seul sort de l’OL. Il a souhaité étendre le sujet à l’ensemble de la Ligue 1, car "beaucoup trop d’équipes ont été victimes d’erreurs d’arbitrage et ce n’est pas bon, pour moi il faut changer les choses". S’il avoue avoir dit à M. Bastien qu’il n’était "pas au niveau", Corentin Tolisso lance un appel à l’arbitrage français. "Aujourd’hui j’ai envie de lui dire qu’on se réunisse, qu’on communique et qu’on fasse une réunion avec tous les capitaines de la Ligue 1 avec un dirigeant de chaque club et tous les arbitres de la Ligue 1 et leurs supérieurs pour qu’on puisse parler, dialoguer et faire échanger les choses parce que pour moi ce n’est plus possible." Sera-t-il entendu ?