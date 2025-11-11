Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
Corentin Tolisso lors d’OL – RWDM Brussels (crédit David Hernandez / OetL)

Encore énervé, Tolisso (OL) propose une rencontre aux arbitres

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Au lendemain d’OL - PSG, la colère n’était pas redescendue à l’OL. Dans un message posté sur son compte Instagram, Corentin Tolisso a chargé l’arbitrage de Benoit Bastien, mais proposé une rencontre.

    À l’OL, la pression n’était pas redescendue d’un cran lundi. Au lendemain de la défaite contre le PSG, les dirigeants lyonnais en avaient encore gros contre l’arbitrage de Benoit Bastien. Ils ne se remettaient toujours pas des décisions prises, à l’image du deuxième but accordé aux Parisiens, malgré une faute sur Tanner Tessmann. Matthieu Louis-Jean ou Jorge Maciel n’étaient pas les seuls remontés. 

    S’il avait choisi le poids de ses mots dimanche, Corentin Tolisso a repris la parole lundi soir sur ses réseaux sociaux. De sa propre initiative, le capitaine de l’OL en a remis une couche. "Je n’ai pas l’habitude de faire ce genre de vidéos, encore moins via les réseaux sociaux, mais pour moi aujourd’hui c’était important de m’exprimer sur ce qu’il s’est passé hier (dimanche) et sur ce qu’il se passe plus généralement depuis le début de la saison en Ligue 1", a commencé l’international dans la vidéo publiée.

    "Beaucoup trop d'équipes ont été victimes"

    Comme dimanche, le milieu de terrain lyonnais n’a pas souhaité s’apitoyer sur le seul sort de l’OL. Il a souhaité étendre le sujet à l’ensemble de la Ligue 1, car "beaucoup trop d’équipes ont été victimes d’erreurs d’arbitrage et ce n’est pas bon, pour moi il faut changer les choses". S’il avoue avoir dit à M. Bastien qu’il n’était "pas au niveau", Corentin Tolisso lance un appel à l’arbitrage français. "Aujourd’hui j’ai envie de lui dire qu’on se réunisse, qu’on communique et qu’on fasse une réunion avec tous les capitaines de la Ligue 1 avec un dirigeant de chaque club et tous les arbitres de la Ligue 1 et leurs supérieurs pour qu’on puisse parler, dialoguer et faire échanger les choses parce que pour moi ce n’est plus possible." Sera-t-il entendu ?

    à lire également
    OL - PSG (2-3) : la DTA donne raison à Bastien et la VAR
    2 commentaires
    1. Avatar
      olgoneforever - mar 11 Nov 25 à 8 h 20

      Ouhla ! Sa démarche est courageuse mais elle ne va pas être gratuite!

      L'Olympique Lyonnais risque d'être épinglé sur le "mur des cons"!

      Notre coach, et j'ai condamné son geste, doit l'être déjà: va être longue la saison à 11 contre 12!

      Signaler
    2. Avatar
      brad - mar 11 Nov 25 à 8 h 25

      Il aura beau mettre tous les intervenants pour appliquer une méthode , la mise en place dépend de l'humain et ce ne sera jamais parfait......c'est comme la communication entre individus on part d'une phrase et quand le 8éme la reçoit il n'entrave plus rien , chaque personne réceptionne et trie les mots que sa sensibilité acoustique veut bien entendre.......

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Encore énervé, Tolisso (OL) propose une rencontre aux arbitres 08:00
    OL - PSG (2-3) : la DTA donne raison à Bastien et la VAR 07:30
    Vignette TKYDG 10 11 2025
    OL - PSG (2-3) : "Arbitrage catastrophique", le ras-le-bol lyonnais ! 10/11/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes - Wolfsburg : Katoto de retour dans le groupe 10/11/25
    OL - PSG (2-3) : le deuxième but parisien polémique absent de la "ref cam" 10/11/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Quatre mille spectateurs attendus pour OL Lyonnes - Wolfsburg 10/11/25
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et Nasroallahi El Guartit, président de l’Ittihad Riadi de Tanger
    Eagle Football Group (ex-OL Groupe) s’associe avec l’Ittihad Riadi de Tanger 10/11/25
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    OL - PSG (2-3) : Maciel justifie la titularisation de Ghezzal 10/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL avec le maillot de Malick Fofana
    L’OL et L’OL Lyonnes signent un partenariat avec la République du Congo 10/11/25
    Tyler Morton lors de Brest - OL
    En sursis, Tyler Morton sera suspendu pour Auxerre - OL 10/11/25
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    L’OL signe un record d’affluence à Décines pour la venue du PSG 10/11/25
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Avec sa défaite contre le PSG, l’OL recule encore d’un rang 10/11/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger : "Financièrement, ça ne va pas super bien à l’OL" 10/11/25
    Luis Enrique, entraîneur du PSG
    Luis Enrique (PSG) : "L’OL nous a compliqué le match" 10/11/25
    Alexandre Lacazette lors d'OL - Nice
    En Arabie saoudite, Lacazette se paie aussi l’arbitrage d’OL - PSG 10/11/25
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    OL - PSG (2-3) : un point du nul qui aurait fait du bien aux têtes 10/11/25
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel (OL) regrette "un manque d’exigence" envers les arbitres 10/11/25
    Corentin Tolisso au duel avec Warren Zaïre-Emery lors d'OL - PSG.
    Tolisso après OL - PSG (2-3) : "Des erreurs tous les week-end" 10/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut