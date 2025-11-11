Actualités
Georges Mikautadze lors d'OL - RWDM Brussels
Georges Mikautadze lors d’OL – RWDM Brussels (Crédit : David Hernandez / OetL)

Mercato : Mikautadze n’a rapporté "que" 22,5M€ à l’OL

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Parti à Villarreal lors des dernières heures du mercato, Georges Mikautadze a permis à l’OL de rentrer dans les clous financiers. Mais sur les 32 millions d’euros perçus (hors bonus), seuls vingt-deux sont allés dans les caisses lyonnaises.

    En attendant la publication de ses comptes annuels décalée de quelques semaines, Eagle Football Group a publié lundi les résultats des activités du premier trimestre de l’exercice 2025-2026. Par rapport au résultat d’il y a douze mois, c’est une hausse significative de 7% qui est à souligner. Un bond de 66,1 millions d’euros en septembre 2024 à 70,8 millions d’euros un an plus tard et qui s’explique par l’activité de trading qui a rythmé l’été de l’OL après son maintien dans l’élite française. Face aux promesses faites à la DNCG, il a fallu vendre et cet été, ce sont 40,2 millions d’euros qui sont entrés dans les caisses lyonnaises. Avec en point d’orgue, la vente de Georges Mikautadze dans les dernières heures du mercato.

    Metz avait négocié un intéressement sur la plus-value

    L’attaquant géorgien a été "sacrifié" face aux manques de courtisans pour Malick Fofana et a donc pris la direction de Villarreal. Le "Sous-Marin jaune" n’a pas hésité à mettre le prix avec un transfert de 36 millions d’euros dont quatre de bonus. Néanmoins, toute cette somme n’a pas renfloué le compte en banque de l’OL. Sur les 32M€ de part fixe, le club lyonnais n’en a touché "que" 22,5. La faute à un intéressement négocié par le FC Metz au moment de son départ à l’été 2024 et aux diverses contributions. Dix millions de moins qu’attendus et dans la situation de l’OL, c’est forcément un coup dur.

    2 commentaires
    1. Avatar
      Cicinho2 - mar 11 Nov 25 à 8 h 47

      C'est sûr qu'il vaut mieux mettre en pourcentage la hausse, parce qu'en valeur absolue, 4M€, c'est pas grand chose...

      Signaler
    2. Avatar
      Interol - mar 11 Nov 25 à 9 h 42

      Au final on aura payé Mikautadze 26me et on le revend 22me. Et il faudrait s'en réjouir ?
      A force de reculer, on va bien finir par sauter...
      J'espère que Gerlinger et Kang vont changer de façon de gérer. Cette gestion uniquement a la plus value de cession est néfaste à tous les plans. Et si j'ai bien compris, on aura pas trop le choix pendant quelques temps...
      On peut déjà commencé à chercher le noms du remplaçant de Moreira...

      Signaler

