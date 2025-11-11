Mercato : Mikautadze n’a rapporté "que" 22,5M€ à l’OL

Parti à Villarreal lors des dernières heures du mercato, Georges Mikautadze a permis à l’OL de rentrer dans les clous financiers. Mais sur les 32 millions d’euros perçus (hors bonus), seuls vingt-deux sont allés dans les caisses lyonnaises.

En attendant la publication de ses comptes annuels décalée de quelques semaines, Eagle Football Group a publié lundi les résultats des activités du premier trimestre de l’exercice 2025-2026. Par rapport au résultat d’il y a douze mois, c’est une hausse significative de 7% qui est à souligner. Un bond de 66,1 millions d’euros en septembre 2024 à 70,8 millions d’euros un an plus tard et qui s’explique par l’activité de trading qui a rythmé l’été de l’OL après son maintien dans l’élite française. Face aux promesses faites à la DNCG, il a fallu vendre et cet été, ce sont 40,2 millions d’euros qui sont entrés dans les caisses lyonnaises. Avec en point d’orgue, la vente de Georges Mikautadze dans les dernières heures du mercato.

Metz avait négocié un intéressement sur la plus-value

L’attaquant géorgien a été "sacrifié" face aux manques de courtisans pour Malick Fofana et a donc pris la direction de Villarreal. Le "Sous-Marin jaune" n’a pas hésité à mettre le prix avec un transfert de 36 millions d’euros dont quatre de bonus. Néanmoins, toute cette somme n’a pas renfloué le compte en banque de l’OL. Sur les 32M€ de part fixe, le club lyonnais n’en a touché "que" 22,5. La faute à un intéressement négocié par le FC Metz au moment de son départ à l’été 2024 et aux diverses contributions. Dix millions de moins qu’attendus et dans la situation de l’OL, c’est forcément un coup dur.