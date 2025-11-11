Actualités
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : un programme allégé à Décines pour la première semaine de trêve

    • Ce lundi, les joueurs non retenus en sélection faisaient relâche. Ils seront de retour à l’entraînement pour trois séances, avant de couper de nouveau.

    Le contingent de joueurs à la disposition de Paulo Fonseca va se compter sur les dix doigts des mains. Pour cette nouvelle trêve internationale, ils seront 10 à se rendre dans leur sélection respective. Ils auraient pu être plus nombreux mais en se blessant à l’ischio-jambier, Pavel Sulc va devoir renoncer au rassemblement de la Tchéquie. En délicatesse physiquement, Corentin Tolisso devrait également observer du repos pour revenir à 100%. Quoi qu’il en soit, Fonseca ne pourra pas compter sur les deux semaines de coupure pour travailler en profondeur avec un effectif de l'OL restreint.

    Quatre jours de coupure en fin de semaine

    Pour cette première semaine d’entraînement, l’entraîneur de l’OL a choisi d’opter pour un programme allégé. Ce lundi, les Lyonnais non retenus en sélection ont eu le droit à un jour de repos. Ils reviendront à l’entraînement ce mardi matin et enchaîneront jusqu’à jeudi midi. Ce sera ensuite l’heure de couper puisque les coéquipiers de Tyler Morton auront quartier libre jusqu’à lundi midi. La reprise sera fixée à lundi après-midi avec la préparation du voyage à Auxerre, qui se tiendra le dimanche 23 novembre à 15h.

    Georges Mikautadze lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Mikautadze n’a rapporté "que" 22,5M€ à l’OL

