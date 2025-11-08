Actualités
Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
Pavel Sulc, buteur lors de Nice – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

OL - PSG : Sulc forfait, "des gros doutes" sur Tolisso

  • par David Hernandez

    • Pour le choc contre le PSG, Paulo Fonseca va devoir faire sans Pavel Sulc, touché à l'ischio face au Real Betis. Malgré sa participation à l'entraînement ce samedi, Corentin Tolisso est plus que jamais incertain.

    Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes... Depuis quelques jours, la liste des absents du côté du PSG avait donné un peu d'espoir dans les rangs lyonnais. Seulement, les mauvaises nouvelles s'accumulent aussi à l'OL. Jeudi soir, Paulo Fonseca avait choisi de faire tourner dans les grandes largeurs pour faire reposer certains cadres et avoir de la fraîcheur pour le choc contre le champion de France.

    Corentin Tolisso avait été laissé à la maison, mais le Portugais avait émis quelques doutes sur une participation du capitaine au match de dimanche. Ces doutes se sont confirmés ce samedi malgré la présence du milieu à l'entraînement. "Concernant Coco, j'ai des gros doutes pour demain (dimanche). Il s'est entraîné avec nous, mais sans réelle intensité. Je n'ai pas envie de prendre de risque avec lui pour qu'il se retrouve blessé pendant de longues semaines."

    Les deux meilleurs atouts offensifs lyonnais...

    À vingt-quatre heures du choc de la 12e journée, Corentin Tolisso reste plus qu'incertain, même si une absence est plus que jamais à l'ordre du jour. Un coup dur pour l'OL, mais qui ne sera pas le seul. En effet, Paulo Fonseca a annoncé le forfait de Pavel Sulc pour la venue du PSG, dimanche. Remplaçant à Séville, le Tchèque était entré en jeu et semble s'être blessé au moment de cette rencontre. Touché à l'ischio-jambier droit, le meilleur buteur lyonnais va faire défaut à la formation rhodanienne. Entre Sulc et Tolisso, ce sont les deux plus gros dangers offensifs qui vont manquer.

    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end

    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    Alejandro Gomes Rodriguez
    Afonso Moreira lors d'OL - Strasbourg
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    Clinton Mata lors de Lille - OL
    Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG - OL
    Léo Dubois en Ligue Europa
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL, contre West Ham en Premier League International Cup
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Maxime Gonalons et Clément Grenier
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
