Le PSG déplore un autre forfait contre l’OL

En plus d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, le PSG va devoir faire sans Nuno Mendes contre l’OL. Le latéral portugais souffre d'une entorse du genou.

Les blessures n'en finissent pas de gâcher la saison du PSG qui va devoir pendant plusieurs semaines jouer sans ses latéraux Achraf Hakimi (entorse d'une cheville) et Nuno Mendes (entorse d'un genou), ainsi qu'Ousmane Dembélé (lésion à un mollet). Le club parisien, peu gêné l'année dernière par les pépins physiques, n'arrive décidément pas à vider son infirmerie cette saison.

Au complet mardi avant le choc face au Bayern Munich, hormis Désiré Doué, le PSG a perdu trois nouveaux joueurs mardi soir, reléguant la défaite (2-1) au second plan. Après la blessure à une cuisse de Doué mercredi dernier, Luis Enrique et son staff vont devoir faire sans trois titulaires et cadres de son équipe contre l'OL et pour les prochains matchs. L'annonce d'une blessure de Nuno Mendes est une surprise, puisqu'aucun fait de jeu ne l'avait mise en lumière. Le latéral portugais, jusque-là épargné, a été victime d'une "entorse au genou gauche" et "restera en soins ces prochaines semaines", selon le PSG.