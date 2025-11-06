Actualités
Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
Rémi Himbert buteur avec l’équipe de France U18 (Photo by Noushad Thekkayil / NurPhoto via AFP)

Coupe du monde U17 : Himbert (OL) buteur avec les Bleuets

  • par David Hernandez

    • À la différence d’Alejandro Gomes Rodriguez, Rémi Himbert n’a pas manqué ses débuts dans la Coupe du monde U17. L’attaquant de l’OL a marqué dans la victoire française contre le Chili.

    Débuts réussis pour l’équipe de France et Rémi Himbert. Mercredi, les Bleuets faisaient leur entrée en lice dans la Coupe du monde U17. Face au Chili, les joueurs de Lionel Rouxel n’ont pas manqué leurs débuts avec une victoire 2-0. Sur le terrain numéro 7 de l'Aspire Zone de Doha, les Français ont malgré tout mis du temps à se mettre en route avec des Chiliens plus incisifs en première mi-temps. Il a donc fallu attendre le retour des vestiaires pour voir Himbert et ses coéquipiers passer la seconde et prendre le contrôle de ce match.

    Une qualification assurée dès samedi ?

    Après un premier but de Christ Batola sur un coup-franc (55e), les Bleuets ont fait le break grâce à l’attaquant de l’OL. Titulaire et ayant joué toute la rencontre, Rémi Himbert a trouvé la faille à la 63e minute. Il aurait même pu s’offrir un doublé à la 87e, mais son duel avec Vicente Villegas a tourné à l’avantage du portier chilien. Avec cette première victoire, l’équipe de France U18 prend la tête du groupe K, devant le Canada qu’elle retrouvera samedi (14h30). Avec la possibilité de déjà se qualifier pour les 16es de finale de ce Mondial.

