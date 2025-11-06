Actualités
Sécurité renforcée à Séville avant Real Betis - OL

  • par David Hernandez

    • Ce jeudi, 800 supporters de l’OL prendront place au stade de la Cartuja pour encourager les joueurs de Paulo Fonseca. Si la rencontre n’est pas considérée comme à haut risque par l’UEFA, la sécurité sera renforcée malgré tout.

    De notre envoyé spécial à Séville.

    Dès mercredi matin, ils étaient nombreux à faire la queue devant la porte B01 de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. Ce jeudi soir, ils seront près d’un millier à prendre place dans le stade de la Cartuja à Séville. Comme c’est le cas depuis plusieurs mois, l’OL pourra encore compter sur le soutien de ses supporters à Séville. Si l’enceinte sévillane sera logiquement à dominante verte et blanche, les Lyonnais devraient, comme à leurs habitudes en Europe, se faire entendre. Cette arrivée massive de supporters semble avoir quelque peu inquiété en Espagne. En effet, ce Real Betis - OL se retrouve dans la catégorie de match à haut risque.

    Un point de rendez-vous recommandé fixé par l'OL

    Non pas du côté de l’UEFA mais de la Commission nationale contre la violence dans le sport espagnole et des autorités sévillanes. En effet, dans sa dernière réunion il y a quelques jours, la Commission a choisi de placer ce match de Ligue Europa sur la liste des matchs à risque et ainsi renforcer le dispositif de sécurité dans Séville et autour du stade de la Cartuja. Si le nombre de policiers déployés par rapport à une affiche classique n’a pas fuitié dans la presse andalouse, cela va entraîner des perturbations, mais aussi des contrôles renforcés. À noter qu’un point de rendez-vous a été donné aux supporters lyonnais par l'OL. Un trajet à pied se fera sous escorte policière de l’Alameda de Hércules jusqu'au stade du Betis. L’entrée du parcage visiteurs se fera en porte 12.

