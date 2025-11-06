OL - Mercato : le dossier Endrick fait parler, même à Séville

Dans le viseur de l’OL et annoncé comme d’accord pour rejoindre la Ligue 1, Endrick a réussi à se trouver une place dans les discussions, mercredi au stade de la Cartuja.

De notre envoyé spécial à Séville.

Il y a bien une chose qu’on ne peut pas enlever à la presse espagnole. Celle de réussir à tenir en haleine les socios sur les nombreux dossiers mercato qui pullulent tous les six mois. À Madrid, c’est presque devenu une spécialité avec la fameuse émission El Chiringuito, qui en avait fait beaucoup (trop ?) pendant de longs mois sur l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Alors quand l’OL se déplace en Espagne pour disputer son 4e match de Ligue Europa, impossible de passer à côté du dossier Endrick. Présents mercredi soir à la conférence de presse lyonnaise au stade de la Cartuja, les journalistes espagnols ont tenté d’en savoir un peu plus sur ce que pense l’environnement lyonnais d’une possible arrivée de l’attaquant brésilien.

Le sportif avant le mercato

L’un des journalistes d’El Chiringuito n’allait d’ailleurs pas laisser passer l’occasion de questionner Paulo Fonseca sur le sujet. Seulement, à la différence de l’avant-match contre Brest, le Portugais n’a pas eu le temps d’apporter une réponse à une question qui n’est jamais allée à son terme, le chef de presse de l’OL coupant net la prise de parole. Malgré les rumeurs, l’OL se concentre avant tout sur sa situation sportive. Pour le mercato, il y aura le temps d’en reparler.