OL - Mercato : Paulo Fonseca a échangé avec Endrick

    • Endrick (Real Madrid) sera-t-il un joueur de l'OL dans deux mois ? En tout cas, Paulo Fonseca aurait positivement vendu le projet au Brésilien au cours d'un échange entre les deux hommes.

    Même si avant Brest dimanche (0-0), l'OL avait marqué lors de chacun de ses treize premiers matchs de la saison 2025-2026, il apparaît clairement qu'il a besoin de renfort(s) offensif(s). Pour cet hiver, il a coché le nom d'Endrick, attaquant du Real Madrid au faible temps de jeu (15 minutes, temps additionnel compris). Le jeune joueur de 19 ans a même échangé avec Paulo Fonseca récemment, fait savoir L'Équipe.

    Une discussion visiblement positive, puisque selon nos confrères, cela aurait "achevé de le convaincre". Ainsi, c'est l'Olympique lyonnais, malgré plusieurs écuries concurrentes, qui tiendrait la corde dans ce dossier. Le Brésilien souhaite que l'opération soit bouclée le plus rapidement possible afin qu'il soit apte pour sa nouvelle formation dès le 1er janvier.

    Le Real veut une compensation

    Un mouvement d'ampleur assurément pour les Rhodaniens par son aspect médiatique. Mais le transfert, qui se ferait sous la forme d'un prêt sec, n'est pas encore arrêté. En effet, les Madrilènes veulent une compensation financière, ce qui fait l'objet de négociations avec les dirigeants de l'OL. Un accord pourrait prendre quelques semaines supplémentaires à se dessiner.

    En attendant, avec la blessure de Franco Mastantuono, la "Maison-Blanche" a perdu un élément offensif dans sa rotation. Ce qui profiterait à Endrick. Plutôt avant-centre, l'ancien de Palmeiras est capable de dépanner sur un côté. Le gaucher est ainsi susceptible de voir son utilisation monter en flèche, lui qui a disputé ses premières minutes seulement le week-end dernier, entrant à la place de Kylian Mbappé

    1 commentaire
    1. Gerard
      Gerard - mar 4 Nov 25 à 7 h 39

      Ça va être compliqué !

      Signaler

