Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca entraîneur de l’OL (Photo by Alex Nicodim / NurPhoto via AFP)

Fonseca (OL) : "La motivation sera grande" au FC Saint-Cyr Collonges

  • par David Hernandez

    • Entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca ne veut pas faire les gros titres lundi après le 32e de finale de Coupe de France. Face aux amateurs du FC Saint-Cyr Collonges, le coach portugais veut du sérieux.

    La saison passée, le court déplacement à Bourgoin avait très certainement scellé une partie de l’avenir de Pierre Sage à la tête de l’OL. Malgré l’exploit de maintenir et de propulser le club en Coupe d’Europe quelques mois auparavant, l’entraîneur avait perdu du crédit aux yeux de John Textor, qui lorgnait déjà sur Paulo Fonseca, démis de ses fonctions à l’AC Milan.

    Presqu’un an plus tard, le coach portugais ne sera pas sur la sellette en cas d’élimination contre le FC Saint-Cyr Collonges, l’homme d’affaires américain n’était plus sur l’échiquier lyonnais. Mais cela fera forcément tâche au moment de finir une année 2025 déjà mouvementée. "La principale difficulté de ce match, c’est la motivation des joueurs : leur faire comprendre que nous devons jouer avec la même intensité et la même détermination. On voit chaque année dans cette compétition que certaines équipes sont capables de créer la surprise."

    "J'ai connu ça au Portugal"

    Cette saison, l’entrée en lice de l’OL est encore plus particulière puisqu’elle se fait contre un club voisin, dont certains joueurs sont supporters de l’OL en dehors. Un match spécial et donc tous les ingrédients d’un match piège, même si la tenue du 32e au Parc OL a réduit les chances du club amateur. Mais, il ne faut jurer de rien dans le football et encore moins en Coupe de France. "La motivation de leurs joueurs va être vraiment haute. Nous savons que c'est un jour spécial. Ce n'est pas seulement jouer contre une équipe de Lyon, c'est aussi jouer contre l'équipe qu’ils supportent. Nous savons qu'ils ont une motivation extraordinaire pour affronter notre équipe. C'est normal."

    Ayant atteint un quart de finale de Coupe du Portugal avec un club de troisième division, Paulo Fonseca connait ce genre de scénario qu’aucun pro ne veut vivre. "J’ai moi aussi commencé comme entraîneur avec une équipe de quatrième division au Portugal, donc je sais à quel point la motivation est grande dans ce genre de match. C’est un jour particulier pour tous les joueurs qui viennent jouer ici pour la première fois."

    Mohamed El Arouch à l'entraînement de l'OL
    Mercato : El Arouch à la relance dans un club partenaire de l’OL ?

