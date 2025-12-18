Les supporters lyonnais lors de la qualification de l’OL en finale de la Coupe de France 2024 (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

L'affluence grandit et grandit encore pour le 32e de finale entre l'OL et le FC Saint-Cyr Collonges. L'engouement a permis de dépasser la barre des 20 000 places écoulées.

Mercredi, l'OL a annoncé avoir remis en vente des tickets pour la confrontation entre l'Olympique lyonnais et le FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France. Il faut dire que malgré la fermeture des deux principaux kops de supporters dans les tribunes nord et sud pour ce 32e de finale, l'engouement reste immense autour du derby.

Ainsi, à ce jour, 21 000 billets ont déjà été écoulés. La rencontre ayant lieu dimanche à 21 heures, le club pensionnaire de Ligue 1 espère en vendre entre 3 et 4 000 de plus. Cela lui permettrait d'atteindre les 24-25 000 personnes dans le stade de Décines. On sait déjà que l'affluence dépassera celle pour l'accueil de Chambéry en janvier 2023.

Plus aucun billet disponible à Saint-Cyr

Du côté de la formation de Régional 1, on a indiqué mercredi avoir vendu toutes les places à disposition. Les 2 000 sièges ont tous trouvé preneur pour venir encourager le gardien Mehdi Chakri et ses coéquipiers. Sans surprise, l'effervescence est grande chez les Saint-Cyrôts. Rappelons que des bus seront au départ de la gare de Vaise, avec quelque milliers de personnes prêtes à donner de la voix. Tout semble bien lancé pour vivre une belle "fête des voisins".

