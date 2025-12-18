Actualités
Les supporters lyonnais lors de la qualification de l'OL en finale de la Coupe de France 2024
Les supporters lyonnais lors de la qualification de l’OL en finale de la Coupe de France 2024 (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

OL - FC Saint-Cyr Collonges : 21 000 billets écoulés, la barre des 25 000 dans le viseur ?

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • L'affluence grandit et grandit encore pour le 32e de finale entre l'OL et le FC Saint-Cyr Collonges. L'engouement a permis de dépasser la barre des 20 000 places écoulées.

    Mercredi, l'OL a annoncé avoir remis en vente des tickets pour la confrontation entre l'Olympique lyonnais et le FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France. Il faut dire que malgré la fermeture des deux principaux kops de supporters dans les tribunes nord et sud pour ce 32e de finale, l'engouement reste immense autour du derby.

    Ainsi, à ce jour, 21 000 billets ont déjà été écoulés. La rencontre ayant lieu dimanche à 21 heures, le club pensionnaire de Ligue 1 espère en vendre entre 3 et 4 000 de plus. Cela lui permettrait d'atteindre les 24-25 000 personnes dans le stade de Décines. On sait déjà que l'affluence dépassera celle pour l'accueil de Chambéry en janvier 2023.

    Plus aucun billet disponible à Saint-Cyr

    Du côté de la formation de Régional 1, on a indiqué mercredi avoir vendu toutes les places à disposition. Les 2 000 sièges ont tous trouvé preneur pour venir encourager le gardien Mehdi Chakri et ses coéquipiers. Sans surprise, l'effervescence est grande chez les Saint-Cyrôts. Rappelons que des bus seront au départ de la gare de Vaise, avec quelque milliers de personnes prêtes à donner de la voix. Tout semble bien lancé pour vivre une belle "fête des voisins".

    Vous pouvez remporter des places pour ce match en cliquant sur ce lien.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Ligue 1 : l'OL dans les mêmes eaux qu'en 2024-2025
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 18 Déc 25 à 15 h 37

      C'est pas la folie quand même ! Mais bon on s'y attendait.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Ligue 1 : l'OL dans les mêmes eaux qu'en 2024-2025 16:00
    Les supporters lyonnais lors de la qualification de l'OL en finale de la Coupe de France 2024
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : 21 000 billets écoulés, la barre des 25 000 dans le viseur ? 15:10
    Wendie Renard lors d'OL - FC Barcelone
    Ligue des champions : quel parcours pour l'OL Lyonnes jusqu'à la potentielle finale ? 14:20
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Ligue des champions : Wolfsburg ou la Juventus pour l'OL Lyonnes en quarts de finale 13:30
    Coupe Gambardella
    Coupe Gambardella : l'OL ira à Annecy en 32es de finale 12:40
    Dominik Greif lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : l'OL meilleur club pour les clean-sheets en 2025 11:50
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Jonatan Giráldez heureux des performances défensives 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Licence de Bernard Lhomme
    Vainqueur deux fois de la Coupe de France avec l'OL, Bernard Lhomme est décédé 10:10
    Ligue des champions : tirage au sort, futur tableau... Ce que sait l'OL Lyonnes 09:25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes presque parfait pour atteindre les quarts 08:40
    Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim
    Ligue Europa : Clinton Mata en sursis avec ses cartons jaunes 08:00
    Alexandra Collin, arbitre de D1 féminine
    Alexandra Collin au sifflet d’OL Lyonnes - Fleury samedi (21h) 07:30
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    L’OL Lyonnes valide son ticket pour les quarts de Ligue des champions 17/12/25
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Atletico de Madrid : Hegerberg et Dumornay de retour dans le onze 17/12/25
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe de France féminine U18 : l’OL Lyonnes recevra Montpellier 17/12/25
    Tanner Tessmann, nouveau milieu de l'OL
    Après deux jours de repos, l’OL de retour à l’entraînement avec Tessmann 17/12/25
    Samuel Umtiti avec l'OL Légendes
    Des anciens de l’OL dans le collectif de légendes Auvergne Rhône-Alpes 17/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut