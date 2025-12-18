Actualités
Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
Jonatan Giráldez, entraîneur de l’OL Lyonnes (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : Jonatan Giráldez heureux des performances défensives

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Depuis le 3-3 contre la Juventus, l'OL Lyonnes n'a pas concédé le moindre but. De quoi donner le sourire à Jonatan Giráldez, qui a souligné les progrès de l'équipe dans ce secteur.

    Après la large victoire de mercredi face à l'Atlético de Madrid (4-0), Jonatan Giráldez n'avait pas grand-chose à redire à propos de ce nouveau succès. "De manière globale, le match après l'expulsion a été facile. Mais, nous avons eu des complications au début car nous peinions à récupérer haut la balle", a tout de même souligné l'entraîneur de l'OL Lyonnes.

    Ce résultat, au-delà de permettre à son club de finir 2e de la phase de classement de la Ligue des champions, peut le rassurer sur la capacité défensive de sa formation. En effet, après les doutes du début de saison (dix buts encaissés sur les onze premières affiches), les Lyonnes semblent avoir réglé la mire. Elles viennent d'effectuer cinq clean-sheets sur leurs cinq dernières sorties, contre trois auparavant.

    "Le duel face à la Juve a été clé pour ça"

    De quoi satisfaire le coach espagnol. "Oui c'est très important. Lorsqu'on perd le ballon, la réactivité des joueuses, les fameuses cinq secondes, est cruciale pour le regagner. On a vu la volonté de toutes les filles de bien défendre. Le duel face à la Juve a été clé pour ça. Il a montré que si tu ne montres pas ta meilleure version, tu peux être en danger contre tout le monde, appuie-t-il. Il faut toujours afficher une bonne attitude, que ce soit pour former le bloc ou dans la transition défensive. Je suis ravi car j'ai l'impression que l'on s'est amélioré sur ce point."

    Maintenant, il s'attend encore à une montée en puissance de l'OL Lyonnes en 2026. "Je pense qu'avec la rotation, il est difficile d'espérer que l'on joue notre meilleur football prochainement. On a besoin de temps pour progresser, comprendre l'effectif et les dynamiques de chaque footballeuse. Cependant, depuis la précédente trêve, les performances de l'équipe sont très bonnes, peu importe les changements, encourage-t-il. On a un groupe élargi pour réaliser les meilleures prestations. Le niveau est bon, mais on peut faire encore mieux."

    2 commentaires
    1. dede74
      dede74 - jeu 18 Déc 25 à 11 h 16

      On peut toujours mieux faire, la perfection n'existe pas en foot, certaines joueuses ont encore des attitudes perfectibles, comme Selma qui a trop tendance à porter le ballon au lieu de lever la tête, avant de le recevoir/récupéré et ainsi avoir vu telle ou telle joueuse profiter d'une passe. Hier soir, Chacha était souvent démarquée, avec un boulevard devant elle, mais elle ne recevait rien et avait tendance à aller au centre, où il y avait déjà beaucoup de monde.
      Une bonne défense va avec le fait que les deux ailières reviennent vite aider et c'est important.
      L'équipe progresse bien et les joueuses importantes, qui ont eu un petit coup de mou, ont retrouvé une bonne forme.

      Signaler
    2. Avatar
      Floyd - jeu 18 Déc 25 à 11 h 23

      Encore une fois, hasard ou pas, quand Damaris est sur le terrain, aucun but encaissé.

      Signaler

