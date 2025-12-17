Actualités
L’OL Lyonnes valide son ticket pour les quarts de Ligue des champions

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Face à une équipe de l’Atlético de Madrid vite réduite à dix, l’OL Lyonnes a fait le job. Grâce à sa victoire, la formation lyonnaise valide sa place dans le top 4 et donc une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

    L’objectif était clair et il a été rempli ce mercredi soir à Décines. Auteur d’un parcours (presque) parfait depuis le début de cette Ligue des champions, l’OL Lyonnes n’était pourtant pas encore assuré de finir dans le top 4 directement qualificatif pour les quarts de finale. Il ne manquait qu’un petit point contre l’Atletico de Madrid pour valider cette présence printanière sans avoir à passer par un barrage. Les joueuses de Jonatan Giraldez ont fait mieux que ça avec une victoire 4-0 acquise en moins d’une heure de jeu.

    Un poteau madrilène d’entrée

    Face à une formation madrilène qui espérait obtenir un statut de tête de série pour ces barrages, l’OL Lyonnes a subi une première alerte dès la 4e minute avec une tête sur le poteau d’Endler, clairement battue sur l’occasion. Un coup de chaud qui a poussé les Lyonnaises à prendre le jeu à leur compte mais sans vrai danger. C’est finalement à la demi-heure de jeu que le public du Parc OL a pu exulter sur une réalisation de Kadidiatou Diani, finalement annoncée comme un csc madrilène.

    Deux buts en une minute

    L’attaquante n’avait toujours pas marqué cette saison sur la scène européenne et a pu s’offrir un but comme une grande en déviant le centre de Tarciane à la 53e. De quoi mettre définitivement la tête sous l’eau de l’Atletico qui jouait dix depuis la 36e suite à un crêpage de chignon de Luani sur Bacha et qui avait concédé un penalty à la 52e pour le break de Renard. La messe était dite depuis longtemps et Giraldez a donc pu faire tourner pour concerner tout le monde avant le dernier match de la saison samedi. Shrader en a profité pour envoyer un missile de loin (4-0, 71e). Malgré cette large victoire, les Fenottes n’accrochent pas la première place, la faute à la victoire du Barça au Paris FC.

    7 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 17 Déc 25 à 22 h 54

      Bon match des fenottes, avec l'aide d'une Barcelonette il faut bien le dire, et le rouge était sévère.
      Une Diani magnifique comme tjrs.
      Une Chawinga extrêmement combattante, qui a fait mal à leur défense.

      40 000 personnes à Paris, super pour le football féminin 👍

      1. isabielle
        isabielle - mer 17 Déc 25 à 23 h 17

        Madrilènette plutôt ou atlètiquette 🤣en fait Vilde Boe Risa est norvégienne ! 😅

    2. dede74
      dede74 - mer 17 Déc 25 à 22 h 59

      Le classement ne change pas : Barça, OLL, Chelsea.

      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - mer 17 Déc 25 à 23 h 11

        Et Bayern 4ème....

    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 17 Déc 25 à 23 h 04

      Paris FC va rencontrer le Réal ou la Juv en barrage

    4. chignol
      chignol - mer 17 Déc 25 à 23 h 08

      Match de titans en queue de peloton : 1-1 entre le QSG (17e) et Lisbonne (16e).

    5. Avatar
      brad - mer 17 Déc 25 à 23 h 15

      Mission remplie et pronostic assuré........
      On parle de Tarciane mais si on vient à rencontrer Chelsea , la petite courre sur patte Baltimore va avoir en face d'elle notre Tarciane , bonjour les dégâts! au moins on sera tranquille sur les centres espérés qu'elle devrait nous faire....
      Plus sérieusement j'ai vu le Barça et si on doit les rencontrer , ce sera eux qui seront en difficulté devant nos fenottes , faut pas qu'il marque les premiers car ils deviennent plus en confiance , mais quand ils perdent le ballon et que le contre devient rapide leur défense devient fébrile....on aura un gros coup à jouer pour retrouver le trophée.....
      Bravo les filles !

