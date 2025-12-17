Face à une équipe de l’Atlético de Madrid vite réduite à dix, l’OL Lyonnes a fait le job. Grâce à sa victoire, la formation lyonnaise valide sa place dans le top 4 et donc une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

L’objectif était clair et il a été rempli ce mercredi soir à Décines. Auteur d’un parcours (presque) parfait depuis le début de cette Ligue des champions, l’OL Lyonnes n’était pourtant pas encore assuré de finir dans le top 4 directement qualificatif pour les quarts de finale. Il ne manquait qu’un petit point contre l’Atletico de Madrid pour valider cette présence printanière sans avoir à passer par un barrage. Les joueuses de Jonatan Giraldez ont fait mieux que ça avec une victoire 4-0 acquise en moins d’une heure de jeu.

Un poteau madrilène d’entrée

Face à une formation madrilène qui espérait obtenir un statut de tête de série pour ces barrages, l’OL Lyonnes a subi une première alerte dès la 4e minute avec une tête sur le poteau d’Endler, clairement battue sur l’occasion. Un coup de chaud qui a poussé les Lyonnaises à prendre le jeu à leur compte mais sans vrai danger. C’est finalement à la demi-heure de jeu que le public du Parc OL a pu exulter sur une réalisation de Kadidiatou Diani, finalement annoncée comme un csc madrilène.

Deux buts en une minute

L’attaquante n’avait toujours pas marqué cette saison sur la scène européenne et a pu s’offrir un but comme une grande en déviant le centre de Tarciane à la 53e. De quoi mettre définitivement la tête sous l’eau de l’Atletico qui jouait dix depuis la 36e suite à un crêpage de chignon de Luani sur Bacha et qui avait concédé un penalty à la 52e pour le break de Renard. La messe était dite depuis longtemps et Giraldez a donc pu faire tourner pour concerner tout le monde avant le dernier match de la saison samedi. Shrader en a profité pour envoyer un missile de loin (4-0, 71e). Malgré cette large victoire, les Fenottes n’accrochent pas la première place, la faute à la victoire du Barça au Paris FC.