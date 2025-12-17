Face à une équipe de l’Atlético de Madrid vite réduite à dix, l’OL Lyonnes a fait le job. Grâce à sa victoire, la formation lyonnaise valide sa place dans le top 4 et donc une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions.
L’objectif était clair et il a été rempli ce mercredi soir à Décines. Auteur d’un parcours (presque) parfait depuis le début de cette Ligue des champions, l’OL Lyonnes n’était pourtant pas encore assuré de finir dans le top 4 directement qualificatif pour les quarts de finale. Il ne manquait qu’un petit point contre l’Atletico de Madrid pour valider cette présence printanière sans avoir à passer par un barrage. Les joueuses de Jonatan Giraldez ont fait mieux que ça avec une victoire 4-0 acquise en moins d’une heure de jeu.
Un poteau madrilène d’entrée
Face à une formation madrilène qui espérait obtenir un statut de tête de série pour ces barrages, l’OL Lyonnes a subi une première alerte dès la 4e minute avec une tête sur le poteau d’Endler, clairement battue sur l’occasion. Un coup de chaud qui a poussé les Lyonnaises à prendre le jeu à leur compte mais sans vrai danger. C’est finalement à la demi-heure de jeu que le public du Parc OL a pu exulter sur une réalisation de Kadidiatou Diani, finalement annoncée comme un csc madrilène.
Deux buts en une minute
L’attaquante n’avait toujours pas marqué cette saison sur la scène européenne et a pu s’offrir un but comme une grande en déviant le centre de Tarciane à la 53e. De quoi mettre définitivement la tête sous l’eau de l’Atletico qui jouait dix depuis la 36e suite à un crêpage de chignon de Luani sur Bacha et qui avait concédé un penalty à la 52e pour le break de Renard. La messe était dite depuis longtemps et Giraldez a donc pu faire tourner pour concerner tout le monde avant le dernier match de la saison samedi. Shrader en a profité pour envoyer un missile de loin (4-0, 71e). Malgré cette large victoire, les Fenottes n’accrochent pas la première place, la faute à la victoire du Barça au Paris FC.
Bon match des fenottes, avec l'aide d'une Barcelonette il faut bien le dire, et le rouge était sévère.
Une Diani magnifique comme tjrs.
Une Chawinga extrêmement combattante, qui a fait mal à leur défense.
40 000 personnes à Paris, super pour le football féminin 👍
Madrilènette plutôt ou atlètiquette 🤣en fait Vilde Boe Risa est norvégienne ! 😅
Le classement ne change pas : Barça, OLL, Chelsea.
Et Bayern 4ème....
Paris FC va rencontrer le Réal ou la Juv en barrage
Match de titans en queue de peloton : 1-1 entre le QSG (17e) et Lisbonne (16e).
Mission remplie et pronostic assuré........
On parle de Tarciane mais si on vient à rencontrer Chelsea , la petite courre sur patte Baltimore va avoir en face d'elle notre Tarciane , bonjour les dégâts! au moins on sera tranquille sur les centres espérés qu'elle devrait nous faire....
Plus sérieusement j'ai vu le Barça et si on doit les rencontrer , ce sera eux qui seront en difficulté devant nos fenottes , faut pas qu'il marque les premiers car ils deviennent plus en confiance , mais quand ils perdent le ballon et que le contre devient rapide leur défense devient fébrile....on aura un gros coup à jouer pour retrouver le trophée.....
Bravo les filles !