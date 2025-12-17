Coupe de France féminine U18 : l’OL Lyonnes recevra Montpellier

En même temps que l’OL Lyonnes apprenait qu’elle irait à Saint-Étienne en Coupe de France féminine, les U18 lyonnaises ont hérité de Montpellier en 16es de finale de leur coupe nationale.

Le week-end du 11 janvier 2026 sera sous le signe des matchs de coupe pour le club lyonnais. En attendant de savoir si Paulo Fonseca et ses joueurs seront également au rendez-vous, l’équipe première de l’OL Lyonnes et les U18 féminines ont découvert quels seront leurs adversaires en 16es de finale. Pour la Coupe de France féminine, les joueuses de Jonatan Giraldez se rendront à Saint-Étienne pour un derby. Pour Rachel Saïdi et ses ouailles, ce sera un match à la maison pour leur deuxième match de coupe.

Montpellier a fini deuxième de sa poule en championnat

Après avoir étrillé Nîmes (0-15) le week-end dernier, les jeunes Lyonnaises feront face à Montpellier en seizièmes. Le match se tiendra du côté de Meyzieu le dimanche 11 janvier à 14h30. Invaincues lors de la première phase de championnat, les U18 de l’OL Lyonnes affronteront une formation héraultaise qui a terminé deuxième de sa poule, juste derrière l’AS Saint-Étienne.