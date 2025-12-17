Actualités
Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d’OL – Manchester United (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Sans Mata et Niakhaté, l’OL mise "avant tout sur le collectif"

  • par David Hernandez

    • Privé pour au moins deux matchs de Clinton Mata et Moussa Niakhaté, l’OL va devoir repenser sa défense. Néanmoins, le défenseur sénégalais estime que la réussite lyonnaise ne repose pas sur les individualités.

    Un dernier coup de collier avant de penser aux vacances. Ce dimanche, l’OL a un dernier match à disputer en 2025 et, comme souvent, il ressemble à un match piège. Avec la magie de la Coupe de France, on n’est jamais sûr de rien, pas même d’un exploit du FC Saint-Cyr Collonges au Parc OL. Si les joueurs de Paulo Fonseca font preuve de sérieux, cela devrait logiquement passer, mais attention à ne pas prendre le match par-dessus la jambe. D’autant plus que le onze lyonnais risque d’être remodelé.

    Corentin Tolisso devrait souffler un peu, lui qui reste sous la menace d’une suspension, tandis que la charnière Mata - Niakhaté sera absente pour cause de CAN. Trois cadres absents pour pousser les troupes, mais le défenseur sénégalais ne se fait plus de souci que ça. "On a un collectif, c'est ce qui fait notre force, ce ne sont pas un ou deux joueurs qui vont faire les différences. Ce ne sont pas les individualités les plus importantes, c'est le collectif, c'est ce qui fait notre force depuis six mois maintenant."

    "On a construit un groupe"

    Pourtant, dimanche contre Saint-Cyr puis le 3 janvier à Monaco, Paulo Fonseca va devoir expérimenter une nouvelle défense avec Ruben Kluivert, Hans Hateboer ou encore Nicolas Tagliafico comme solutions. Du bricolage alors que l’OL a signé 13 matchs sans prendre de buts sur cette première partie de saison. En bon leader de vestiaire, Moussa Niakhaté a adopté une posture positive. "J'ai plutôt confiance en l'effectif, on a construit un groupe. Même en l'absence de quelques joueurs, cet effectif marchera toujours. Tolisso avait été blessé un match, on a su le gagner à Utrecht en Europa League. Clinton aussi n'était pas là, il n’y a pas si longtemps que ça, en Europa League et en Ligue 1 aussi, on a gagné les deux matchs."

    Cette période doit également servir à ceux avec moins de temps de jeu ou décriés à prouver qu'ils ont leur place. Il le faudra pour maintenir l'OL dans ses objectifs.

