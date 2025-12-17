Actualités
Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification
Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification (Facebook du club)

Kop, tifo, cortège de bus… le FC Saint-Cyr Collonges se prépare à la fête au Parc OL

  • par David Hernandez

    • Dimanche, le FC Saint-Cyr Collonges va vivre un match historique au Parc OL pour les 32es de finale de la Coupe de France. Le club saint-cyrôt s’active pour que la fête soit belle.

    Il ne restait qu’une poignée de places à cinq jours de l’évènement de l’année. Le 21 décembre à 21h, ce sera Noël avant l’heure pour tout le club du FC Saint-Cyr Collonges. Après une qualification historique en 32es de finale de Coupe de France, le club saint-cyrôt a eu le droit à un deuxième cadeau en tirant le voisin qu’est l’OL, puis un troisième avec la tenue de la rencontre à Décines. Un rêve éveillé pour les hommes de Clément Guillot, même si les chances de faire un exploit en ont pris un coup avec un match au Parc OL. Qu’importe, ce dimanche, cela doit être la fête de tout un club, de tout un village, mais surtout du "football rhodanien" comme l’a confié Hassane Baba-Arbi dans "Tant qu’il y aura des Gones".

    Un tifo dans le kop saint-cyrôt

    L’excitation a logiquement pris le dessus au stade des Combes depuis le début de la semaine avec une organisation à peaufiner. Disposant d’un peu plus de 2 000 places, le FC Saint-Cyr Collonges a presque tout écoulé le week-end dernier. Il n’en restait qu’une petite centaine au moment de la troisième maintenance ce mercredi. L’engouement populaire est bien là et a poussé le président saint-cyrôt à organiser un déplacement jusqu’à Décines en cars.

    Une petite dizaine mèneront les supporters jusqu’au Parc OL avec un départ depuis la gare de Vaise. Dans l’enceinte décinoise, le kop improvisé devrait donner de la voix avec de nombreux jeunes licenciés présents en ce premier week-end de vacances. Une animation aura même lieu à l’entrée des joueurs avec un tifo fait de blanc et bleu ciel pour rappeler les couleurs du club saint-cyrôt.

    Vous pouvez remporter des places pour ce match en cliquant sur ce lien.

