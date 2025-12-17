Actualités
Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

OL : Tolisso bientôt dans le top 15 des joueurs les plus capés

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • En jouant contre Le Havre dimanche, Corentin Tolisso a disputé son 290e match avec l’OL. Désormais à égalité avec Alain Olio à la 18e place, le capitaine lyonnais intégrera le top 15 dans les prochaines semaines.

    Il est l’un des très grands hommes forts de cette première partie de saison à l’OL. Sans Corentin Tolisso, la formation lyonnaise n’aurait certainement pas eu le même rendement et le même visage. Avec le brassard de capitaine autour du bras, le milieu a pris encore une tout autre dimension dans son club formateur. Auteur de sept buts en vingt matchs disputés et seulement un match débuté comme remplaçant en Ligue 1, Tolisso est le maitre à jouer de l’OL sous Paulo Fonseca.

    Aux portes du top 10 s'il va au bout de son contrat

    Dimanche, le milieu a disputé son 290e match avec l’OL, toutes compétitions confondues. S’il avait déjà intégré le top 20 il y a quelques semaines, le natif de Tarare a grappillé une place, revenant à hauteur d’Alain Olio à la 18e position des joueurs les plus capés. S’il devrait souffler dimanche contre le FC Saint-Cyr Collonges, Corentin Tolisso ne devrait pas avoir de mal à intégrer le top 15. Lucien Degeorges affiche 297 matchs au compteur, tandis que Cris, quatorzième, n’est qu’à 20 longueurs. Pour le reste, ce sera un peu plus compliqué pour cette saison, Marcel Le Borgne ayant disputé 34 matchs de plus que Corentin Tolisso.

    1 commentaire
    1. Avatar
      amoureuxolforever - mer 17 Déc 25 à 8 h 56

      Lucien Degeorges, je ne pensais pas. beau palmarès( 2 coupes de France)
      il a eu un parcours qui ressemble à celui de Jean Dumas puisqu'il est devenu expert-comptable
      chapeau, messieurs pour votre reconversion

      

