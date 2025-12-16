L’OL Lyonnes au complet contre l’Atlético de Madrid

Pour la sixième et dernière journée de Ligue des champions, Jonatan Giraldez peut compter sur un groupe au complet. L’OL Lyonnes affronte l’Atlético de Madrid ce mercredi soir (21h).

C’est assez rare pour être souligné et le staff médical de l’OL Lyonnes s’en félicite. Malgré l’enchaînement des matchs, l’arrivée de l’hiver et des terrains compliqués, le club lyonnais se retrouve plutôt épargné par les blessures. Opérée du ligament croisé en septembre dernier, Liana Joseph a entamé sa rééducation au GOLTC depuis deux semaines, mais l’attaquante est la seule absente de marque dans les rangs rhodaniens.

Avec la large rotation opérée par Jonatan Giraldez depuis le début de la saison, le staff gère les temps de jeu, ce qui anticipe de possibles pépins physiques. Ce mercredi (21h), l’OL Lyonnes sera donc au complet pour la réception de l’Atlético de Madrid. "Toutes les joueuses sont disponibles pour le match de demain. Il y a beaucoup de matchs, mais il y a aussi beaucoup de rotations. Je pense que c'est très positif parce que maintenant, après avoir joué beaucoup de matchs, toutes les joueuses sont disponibles."

Le choix du roi pour Giraldez

Samedi dernier contre Le Havre, l’entraîneur espagnol avait laissé Ada Hegerberg, Melchie Dumornay, Selma Bacha ou encore Ingrid Engen à la maison. Les quatre joueuses étaient bien présentes à l’entraînement de veille de Ligue des champions. S’il n’a pas besoin de faire de choix dans la compétition européenne avec la possibilité d’inscrire 23 joueuses sur la feuille de match, Jonatan Giraldez peut se féliciter d’avoir l’embarras du choix à l’approche de Noël.