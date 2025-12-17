Actualités
Les joueuses de l'OL Lyonnes
Les joueuses de l’OL Lyonnes (@UEFA)

Sur quelle chaîne regarder OL Lyonnes - Atlético de Madrid ?

  par David Hernandez

    • Ce mercredi (21h), l'OL Lyonnes reçoit l'Atlético de Madrid au Parc OL. Une rencontre qui ne sera pas disponible gratuitement puisque diffusée sur Disney+.

    Objectif top 4 pour l'OL Lyonnes ce mercredi soir (21h) à Décines. Actuellement deuxièmes à égalité avec le FC Barcelone, les Lyonnaises n'ont besoin que d'un point pour valider leur présence directe en quart de finale de la Ligue des champions. Tout sauf un objectif insurmontable face à l'Atlético de Madrid, qui joue sa qualification en barrages. Mardi, Jonatan Giraldez a d'ailleurs rappelé que ses joueuses ne joueront pas petit bras à la maison, l'objectif étant les trois points et pourquoi pas la première place de cette phase de ligue.

    La Chaîne L'Équipe a privilégié le Paris FC

    Pour voir cette sixième et dernière rencontre de cette phase, les supporters de l'OL Lyonnes devront se déplacer à Décines ou avoir un abonnement sur leur téléviseur. Si le déplacement à Manchester United avait été diffusé sur La Chaîne L'Équipe, cette dernière a logiquement privilégié le match du Paris FC, qui peut disputer les barrages, contre le Barça. Il faudra donc se connecter sur Disney+ pour s'offrir une soirée européenne à la maison.

