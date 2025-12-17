Actualités
Tanner Tessmann, nouveau milieu de l'OL
Tanner Tessmann, nouveau milieu de l’OL (crédit : David Hernandez)

Après deux jours de repos, l’OL de retour à l’entraînement avec Tessmann

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Dans le but de récupérer après une semaine intense, Paulo Fonseca avait accordé deux jours de repos à ses joueurs. Ce mercredi, l’OL a fait son retour à l’entraînement pour préparer le match contre le FC Saint-Cyr Collonges.

    Lorient, Go Ahead Eagles, Le Havre. Après trois matchs en sept jours, les langues commençaient à pendre chez les joueurs de l’OL. La fatigue avait pris possession du vestiaire lyonnais et personne ne s’en était caché. Ce ne devait pas être une excuse, mais Paulo Fonseca avait concédé qu’il attendait la trêve hivernale avec impatience. Toutefois, les vacances devront attendre lundi 22 décembre. L’OL a encore un match à disputer avec le 32e de finale de Coupe de France. Maintenue au dimanche 21h, la rencontre contre le FC Saint-Cyr Collonges a permis à Fonseca de donner un peu de repos à ses joueurs.

    Ne pas prendre le match de coupe à la légère

    Après la victoire contre Le Havre, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont eu le droit à deux jours pour recharger les batteries. Si Orel Mangala a retouché le ballon depuis le début de la semaine, les Lyonnais n’ont fait leur retour à l’entraînement que ce mercredi avec un retour de marque : Tanner Tessmann. Quatre séances pour préparer au mieux la venue de Saint-Cyr Collonges et surtout ne pas prendre ce match par-dessus la jambe.

    Vous pouvez remporter des places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges en cliquant sur ce lien.

      lekinslayer - mer 17 Déc 25 à 16 h 37

      Du coup avec un peu de chance ça donnerait

      Descamps

      Tessmann (Ou Hateboer) - Kluivert - Tagliafico (j'aimerai Barisic mais je n'y crois plus)

      AMN - Morton - De Carvalho (pas de Tolisso a priori, Mangala a priori c'est mort) - Abner (ou Moreira)

      Sulc - Satriano (j'aimerai AGR mais je n'y crois pas) - Merah (ou Karabec)

        Sonny03 - mer 17 Déc 25 à 16 h 58

        effectivement, je suis bien d'accord. Inutile de compter sur Barisic et AGR, je ne les considère pas comme présents dans l'effectif tout comme Molebe, autant les vendre...
        Fonseca ne compte pas sur eux et nous prend pour des idiots. D'autant plus que De Carvalho et Merah sont vraiment trop neutres sur le terrain. Fonseca ira au bout de ses idées.

