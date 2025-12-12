OL - Go Ahead Eagles (2-1) : du repos et vite !

Vainqueur de son cinquième match en Ligue Europa, l’OL reste premier de cette phase de ligue. Mais dans le contenu, il y a eu clairement un coup de pompe visible, notamment en deuxième mi-temps.

Objectif à moitié rempli. Jeudi soir, l’OL a passé le "premier step" de son ascension européenne. En disposant de Go Ahead Eagles, le club rhodanien a assuré sa place pour les barrages de la Ligue Europa. Quoi qu’il arrive, il sera de nouveau au rendez-vous à la fin de l’hiver et donc pourra vivre un nouveau printemps européen. Seulement, la priorité est désormais de finir dans le top 8 et même de viser la première place, acquise depuis maintenant deux journées.

Il faudra finir le travail à Berne puis contre le PAOK, avec une intensité tout autre que celle affichée jeudi soir. Même Clinton Mata, conscient que les questions allaient très vite arriver, a avoué que "la deuxième mi-temps a été plus faible en intensité, je dois être honnête avec moi-même". L’Angolais n’est jamais le dernier pour faire preuve d’une certaine sincérité, même quand il convient de dire des choses qui fâchent.

Mata : "On est pas mal de joueurs à avoir enchaîné"

Celle de dire que cette équipe de l’OL est à bout de souffle rentre-t-elle dans cette catégorie ? Oui et la rencontre contre Go Ahead Eagles n’a rien fait pour se débarrasser de ce sentiment. La deuxième mi-temps a été un festival de mains sur les hanches, de joueurs semblant au bout du rouleau physiquement. Martin Satriano a montré des signes de crampes sur un retour défensif.

De son côté, Corentin Tolisso s'est écroulé dans la surface, usé par les nombreux allers-retours pendant 86 minutes, mais surtout 21 matchs cette saison. "On est pas mal de joueurs à avoir enchaîné tous les matches depuis le début de saison. C'est normal, à un moment donné, durant la saison, qu'on la ressente un peu, a poursuivi Mata après la victoire. Mais ça ne doit pas être une excuse. Ça ne doit pas nous freiner." Jeudi soir, c’est pourtant bien Go Ahead Eagles qui a semblé le mieux armé pour finir la partie.

Un scénario peu propice aux changements ?

Au moment de l’arrêt du jeu de l’arbitre pour aller voir l’état de santé de Corentin Tolisso dans la surface néerlandaise, Moussa Niakhaté, Tyler Morton ou encore Clinton Mata en ont profité pour souffler, mains sur les hanches, comme à bout de souffle. "Quelques joueurs ont ressenti de la fatigue ce (jeudi) soir, oui", a admis Paulo Fonseca après le cinquième succès lyonnais. À la différence des autres matchs, la rotation de début de match a été assez limitée, l’OL se présentant presque avec une équipe-type. Seulement, une fois de plus, le coaching du Portugais risque de faire parler. Le premier remplacement a eu lieu à la 76e minute avec l’entrée de Mathys De Carvalho à la place de Khalis Merah.

Abner, Adam Karabec et Alejandro Gomes Rodriguez ont dû attendre les derniers instants de la partie et le coup de pompe de Satriano et Tolisso pour entrer. Pourquoi des changements aussi tardifs alors que le staff se rendait compte de la chute physique ? "Si nous avions marqué un but de plus, on aurait pu avoir une gestion différente, mais là, c’était dangereux et nous n’avions quasiment que des jeunes sur le banc. Je trouvais ça risqué au vu d’un tel scénario." Quitte à trop tirer sur la corde alors qu’un nouveau match se profile dès dimanche 15h contre Le Havre.