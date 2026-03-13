Le Celta de Vigo et l’OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

En ramenant un match nul de son déplacement en Galice, l’OL est toujours en vie. Toutefois, les Lyonnais ne se sont plus qualifiés en coupe d’Europe depuis 2002 après avoir fait un tel résultat lors d'un huitième de finale aller.

En repartant de Vigo avec un score de parité (1-1), l’OL a conservé sa série d’invincibilité lors d’un huitième de finale aller de match européen, en vigueur depuis 2004. Même si, à l’image de Clinton Mata, certains pourraient estimer que l’OL "aurait mérité de gagner" en Galice. Un sentiment qui reste cependant à relativiser au regard de l’état de forme et du manque de confiance qui animaient les Lyonnais avant cette rencontre.

Ce match nul laisse donc les Rhodaniens dans une position intermédiaire avant le retour. Bien que la qualification reste ouverte, l’histoire récente rappelle que ce scénario n’a que rarement souri aux Lyonnais. En effet, depuis 2002, l'OL ne s'est plus qualifié en coupe d'Europe après avoir obtenu un match nul lors d'un huitième de finale aller.

Des revers face à des cadors européens

À plusieurs reprises ces dernières années, les Lyonnais ont payé cher ce type de scénario. Le premier exemple remonte au 21 février 2002 en coupe UEFA. Après un score de parité à l'aller (1-1), les Lyonnais avaient fait naufrage au retour, en Tchéquie, face au Slovan Liberec (4-1). Bis repetita cinq années plus tard, en 2007. Ce soir-là, l’OL se déplace au Stadio Olimpico de Rome pour disputer son huitième de finale aller de Ligue des champions. Dans un match peu animé, les hommes d’Alain Perrin repartent de la capitale italienne avec un match nul (0-0).

Mais au retour, les Romains s’imposent 2-0 grâce à des réalisations de Francesco Totti (22e) et Amantino Mancini (44e). Un an plus tard, le scénario se répète face à Manchester United. Après un match nul à Gerland (1-1) lors de la première manche, les Rhodaniens quittent la coupe aux grandes oreilles par la plus petite des portes à Old Trafford (1-0, Cristiano Ronaldo 41e).

Faire table rase du passé

La série se poursuit en 2009 contre le FC Barcelone. Accrochés sur leur pelouse par les Catalans (1-1), les Lyonnais sombrent au Camp Nou lors du match retour (5-2). Enfin, en 2011, face au Real Madrid, les Lyonnais connaissent une nouvelle désillusion. Tenus en échec à Gerland (1-1), ils s’inclinent lourdement au retour (3-0). Une double confrontation au cours de laquelle l’ancien Lyonnais Karim Benzema s'est illustré avec brio (2 buts).

Jeudi prochain (18h45), les Lyonnais n’auront pas besoin de se référer à ce passif pour mesurer l’importance de la rencontre. Mais, à de nombreuses reprises cette saison, l’équipe de Paulo Fonseca a montré qu’elle était faite d’un bois particulier. Reste désormais à savoir si ce caractère sera suffisamment solide pour ne pas plier à Décines et briser cette mauvaise série qui dure depuis vingt-quatre ans.