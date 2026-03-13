Celta - OL (1-1) : Giraldez reste confiant avant le match retour

Malgré le match nul à domicile de son équipe (1-1), Claudio Giraldez affirme que l'OL "va devoir batailler pour éliminer" le Celta au retour.

L’espoir fait vivre, et le coach du Celta, Claudio Giráldez, en est pleinement conscient. Pourtant les Galiciens n’ont pas vraiment vécu une soirée tranquille. Dominés dans le jeu, les Espagnols se sont même retrouvés acculés dans leur camp suite à l’expulsion de Borja Iglesias à la 55e minute. Impérial jusqu’à l’égalisation d’Endrick à la 87e (1-1), la solidarité des joueurs du Celta a plu à leur coach : "Même lorsque notre pressing n’était pas parfait, comme en première mi-temps et en commençant bien les dix premières minutes de la seconde nous avons su rivaliser, rester dans le match et faire mal en transition. Nous avons défendu de manière unie et organisée en bloc bas », a-t-il déclaré après la rencontre.

"Nous avons encore beaucoup à dire"

Mais avec un match retour à l’extérieur, le Celta n’est pas en ballotage favorable. Un constat que partage également le tacticien espagnol : "Lyon reste évidemment le favori. Ça s’était équilibré à 1-0. Mais maintenant avec ce 1-1, en jouant chez eux et en connaissant leur potentiel…" a-t-il poursuivi en sourcillant. Toutefois, la confiance reste de mise pour aller chercher un exploit à Décines :" Je pense que mon équipe est capable de rivaliser, qu’elle joue bien ou non. Il va falloir batailler pour nous éliminer. Nous savons que nous allons vendre chèrement notre peau et nous avons encore beaucoup à dire dans cette confrontation car nous voulons être en quarts de finale", a-t-il ponctué.

Le rendez-vous est pris. Le Celta se déplacera pour la première fois au Parc OL jeudi prochain (18h45) pour tenter de continuer d’écrire son histoire européenne. Néanmoins, ce déplacement se fera sans deux cadres. Borja Iglesias, exclu lors de la rencontre, et Oscar Mingueza, averti et sanctionné d’une accumulation de cartons jaunes, manqueront le match retour. En terre lyonnaise, le Celta devra se découvrir pour tenter d’obtenir son billet pour les quarts de finale. Mais face à des Lyonnais revigorés, attention de ne pas perdre le nord…