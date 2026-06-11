Académie : une délégation de l’OL s’est rendue à Tanger

Dans le cadre du partenariat signé entre l’OL et l'Ittihad de Tanger, une délégation lyonnaise a passé une semaine au Maroc. Une visite pour favoriser le projet de formation de l’actuel club de Mohamed El Arouch.

Après Rabat, c’est du côté de Tanger que l’OL a choisi de nouer un partenariat avec un club marocain pour dynamiser le développement de la formation et ainsi créer des passerelles entre l’Afrique et l’Europe. Signée en novembre 2025, la collaboration signée entre le club lyonnais et l’Ittihad de Tanger commence petit à petit à prendre forme. Si l’arrivée de Mohamed El Arouch dans le club marocain n’a rien à voir avec ce partenariat, la présence de Julien Négri et d’une délégation lyonnaise au Maroc, oui.

Une évaluation des forces marocaines

Comme rapporté par le média local Radiomars, l’Ittihad de Tanger poursuit le développement de son projet de formation à travers une semaine dédiée à la détection et à l’évaluation des jeunes talents de son académie, dans le cadre du partenariat qui le lie à l’Olympique lyonnais. Pendant une semaine, la délégation rhodanienne a donc assisté les formateurs marocains pour une évaluation des jeunes de la formation de Tanger.