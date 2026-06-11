OL Lyonnes : l’heure des vacances a sonné

Avec la fin des matchs internationaux la nuit dernière, les joueuses d’OL Lyonnes ont mis un terme à leur saison 2025-2026. Place désormais à un mois et demi de repos avant la reprise.

Elle s’est terminée par de la joie pour certaines, un brin de déception et même de l’électricité dans l’air pour d’autres. La saison féminine 2025-2026 a officiellement refermé son livre avec les derniers matchs internationaux, que ce soit les éliminatoires européens de la Coupe du monde 2027 ou de simples amicaux. L’heure est à présent aux vacances pour les joueuses d’OL Lyonnes qui auront disputé 43 matchs en club et une bonne dizaine de plus avec leur sélection. Alors forcément, la plage de repos et pas seulement de sable fin qui se présente va être accueillie avec le sourire.

Reprise de l'entraînement fin juillet à Décines

Wendie Renard et certaines de ses coéquipières ont déjà mis les voiles vers le soleil depuis deux semaines et c’est dorénavant tout l’effectif d’OL Lyonnes qui est en vacances. Un mois et demi de repos avant de remettre le bleu de chauffe à la fin juillet. Jonatan Giraldez a programmé une reprise de l’entraînement le 27 juillet avant de disputer un premier amical à Décines puis de se rendre en Allemagne pour le stage estival courant août.