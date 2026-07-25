Mercato : l’OL a tâté le terrain avec Endrick pour un nouveau prêt

À la recherche d’un avant-centre, l’OL n’aurait pas été contre faire du neuf avec du vieux. Malgré une chance infime, la direction lyonnaise a tâté le terrain pour faire revenir Endrick pour un nouveau prêt. Sans succès.

C'est un flirt qui n'avait pas de raison de durer. Tout le monde s'était accordé sur ce point. Après des mois de négociations, la direction de l'OL avait convaincu le Real Madrid et Endrick de signer un prêt sec de six mois avec la Coupe du monde 2026 en toile de fond. Le discours a fait son effet et le Brésilien a donc posé ses valises dans la capitale des Gaules de janvier à mai. La réussite sportive a été pour beaucoup relative, mais l'intégration du joueur dans le vestiaire en a surpris plus d'un. De quoi laisser des regrets d'une aventure qui n'a pas duré assez longtemps et en même temps l'idée de tenter un nouveau coup avec l'international brésilien.

Endrick dans les projets de Mourinho ?

Une présence directe en Ligue des champions aurait certainement augmenté les chances de l'OL, mais, à la sortie de la saison, Matthieu Louis-Jean a quand même tenté le coup. Celui de savoir si un nouveau prêt d'Endrick, pour un an cette fois-ci, était possible. Malheureusement, et comme la direction lyonnaise le laissait entendre depuis plusieurs semaines pour éteindre le feu d'un retour en cas de C1, la perspective n'a pas abouti. Endrick veut s'imposer au Real Madrid, mais reste à savoir quels seront les projets de José Mourinho avec son jeune attaquant. Pour ce dernier, l'avenir devrait s'éclaircir sur la fin du mercato. Pour l'OL, l'objectif était d'essayer d'avoir un nouvel avant-centre avant la Ligue des champions. À voir si l'objectif sera rempli dans les prochains jours avec Loïs Openda.