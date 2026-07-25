Mercato : OL Lyonnes signe le gros coup Paralluelo

Après avoir perdu Kadidiatou Diani, OL Lyonnes a répondu sur le marché des transferts en signant Salma Paralluelo. L'ailière espagnole débarque libre en provenance du FC Barcelone et s'est engagée jusqu'en 2030.
Une Selma peut cacher une Salma. C'est peut-être bien ce qui risque d'arriver sur le couloir gauche d'OL Lyonnes à la rentrée. Depuis ce samedi matin, le club lyonnais tient en effet une nouvelle joueuse en la personne de Salma Paralluelo. L'Espagnole a signé un contrat longue durée avec les Fenottes, puisqu'elle s'est engagée jusqu'en juin 2030. Capable d'évoluer à tous les postes sur le front de l'attaque, Salma Paralluelo pourrait donc ainsi faire la paire avec Selma Bacha sur le côté gauche rhodanien. Après avoir perdu Kadidiatou Diani, OL Lyonnes a choisi de frapper fort en s'attachant les services de l'ancienne joueuse du FC Barcelone, qui avait joué un bien mauvais tour aux Lyonnaises en mai dernier. Pour son ultime match avec le club catalan, l'internationale espagnole avait inscrit un doublé en finale de la Ligue des champions.
Trois Coupes du monde dans les différentes catégories avec l'Espagne
Ayant choisi de ne pas prolonger avec le club catalan dans lequel elle évoluait depuis 2022, Paralluelo va donc connaître sa première expérience à l'étranger avec OL Lyonnes. La pression risque d'être forte pour la native de Saragosse, qui était courtisée par de nombreux clubs européens. À 22 ans, la triple championne du monde (U17, U20, A) avec la Roja va retrouver Ingrid Engen mais aussi Jonatan Giráldez, ce qui devrait faciliter son intégration dès ce lundi 27 juillet, date de la reprise des Lyonnes.
On s'y attendait un peu, il fallait au moins ça pour compenser le départ de Diani.
Maintenant c'est défensivement qu'il faudrait un peu se renforcer, au moins avec une arrière gauche de métier.
En latérale gauche, pour moi c’est reglé. Selma Bacha et Romane Rafalski
Oui mais Rafalski c'est jeune quand même... Imagine Selma se blesse, si notre seule solution c'est Rafalski pour toutes les compétitions, c'est léger.
Tout arrive à qui sait attendre ! voilà, c'est fait, notre attente ne fut donc pas vaine, merci Mme Kang 👍
Bin voilà, quand on vous dit qu'il faut être patient .... !
Donc Michele Kang ne recrute pas que pour le LCL, donc le mercato de l'OLL n'est pas nul à chi*r... donc tous les tristes et les grincheux vont enfin sourire... 😂
.... restent les comptables qui vont encore attendre quelques semaines avant d'avoir des infos de Vincent Ponsot.... vous savez bien ce "nullos" qui recrute n'importe qui à n'importe quel prix sans jamais rien dire à personne 😇...
Bien sur qu'il n'est pas nul, il ne faut pas lire les 2/3 éternels insatisfaits. Par contre, j'ai des doutes quant à notre défense. On s'est séparé de plusieurs profils, la paire actuelle ne présente pas beaucoup de complémentarité, et Wendie a 36 ans.
Cette saison encore, nous serons armés pour tous les tableaux. Heureusement, ça reste un mercato calme, avec un groupe qui change peu, et un 11 qui devrait peu changer également (Paralluelo remplaçant Diani, Weir remplaçant Heaps, et JRK qui remplacera peut-être Lawrence).
Je commencais à penser que J. R. Kaneryd était la remplacante de Kadi. Le recrutement de S. Paralluelo est ce qui donne du sens à ce qui s’est passé sur la droite cet été. J.R. kaneryd vient donc en effet certainement pour être replacé plus bas, Kadi entammait sa dernière année de contrat et Salma est plus une joueuse d’avenir. Sans ce recrutement, le départ de Kadi aurait juste été un scandale.
Je suppose que S. Paralluelo avait déjà signé au poment de l’annonce du départ de Kadi. Enfin j’espère.
Je pense que l'orientation de l'article n'est pas bonne. L'OL a perdu Diani car... a eu l'opportunité de recruter Paralluelo. Diani ne serait pas partie sinon, et c'est pour ça qu'elle a signé à LCL, car Kang n'a probablement pas voulu "jeter" sa première grosse recrue (elle avait oeuvré pour son recrutement en 2023).
Paralluelo va amener de la verticalité devant. Mais attention à sa performance en finale d'UWCL, qui s'est surtout dessinée sur la fin de match. Elle n'a pas été aussi brillante durant toute la saison (10 buts toutes compétitions confondues en dehors de cette finale, bien en deçà de ses comparses, ni même depuis 2/3 saisons.
Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la saison prochaine que les attaquantes pourront enchaîner 90mn. A mon avis, il y en a potentiellement une de trop (Becho ?), même si Joseph va mettre du temps à revenir.
Si Sofia Bekhaled part en prêt et que Johanna Rytting Kaneryd est replacée latérale, elles ne seront pas trop, 4 ailières et 7 attaquantes au total.
Je ne pense pas que Diani soit partie parce que Parallulo arrivait... Elle joue à gauche de base, donc c'était pas à Diani de se sentir menacer, mais plutôt à Chawinga ou Brand. Si Diani est partie c'est parce que l'opportunité d'un nouveau défi à l'étranger lui a été proposé et à 31 ans c'était maintenant ou jamais.
Bon maintenant pour contenter tous les fans, reste plus qu'à recruter des défenseures, jeunes, rapides, grandes, qui ont de l'expérience et qui savent bien relancer vers nos pointures d'attaque... mais aussi une 9 qui enquille les buts à chaque action action construite et à chaque centre........ pfff ! ... Vincent mais qu'est ce que tu fous ? ... t'as encore rien signé ? 😜
😂 😂 😂 😂
Voilà pourquoi Diani est partie, Paralluelo était déjà dans les tiroirs en attente, tel que je le pressentais.
Ceci dit, il ne reste plus à cette dernière qu'à nous faire oublier Kadidiatou que je remercie pour son engagement au club pendant ses trois années de présence.
Petite énigme. Qui peut nous dire où a été prise la photo. Il me semble qu'au fond on voit la tour pain de sucre de la Part Dieu.
Étonnante cette photo.
Enfin la voilà la très bonne nouvelle , et je partage l'avis de ceux qui pensent que le départ de Diani est lié à cette arrivée. Et maintenant , comme beaucoup d'entre vous, je pense qu'il est nécessaire de recruter en défense centrale et peut-être dur l'axe droit pour apporter vitesse et percussion . Nous aurons peut-être une bonne nouvelle bientôt .