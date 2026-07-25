Mercato : OL Lyonnes signe le gros coup Paralluelo

Après avoir perdu Kadidiatou Diani, OL Lyonnes a répondu sur le marché des transferts en signant Salma Paralluelo. L'ailière espagnole débarque libre en provenance du FC Barcelone et s'est engagée jusqu'en 2030.

Une Selma peut cacher une Salma. C'est peut-être bien ce qui risque d'arriver sur le couloir gauche d'OL Lyonnes à la rentrée. Depuis ce samedi matin, le club lyonnais tient en effet une nouvelle joueuse en la personne de Salma Paralluelo. L'Espagnole a signé un contrat longue durée avec les Fenottes, puisqu'elle s'est engagée jusqu'en juin 2030. Capable d'évoluer à tous les postes sur le front de l'attaque, Salma Paralluelo pourrait donc ainsi faire la paire avec Selma Bacha sur le côté gauche rhodanien. Après avoir perdu Kadidiatou Diani, OL Lyonnes a choisi de frapper fort en s'attachant les services de l'ancienne joueuse du FC Barcelone, qui avait joué un bien mauvais tour aux Lyonnaises en mai dernier. Pour son ultime match avec le club catalan, l'internationale espagnole avait inscrit un doublé en finale de la Ligue des champions.

Trois Coupes du monde dans les différentes catégories avec l'Espagne

Ayant choisi de ne pas prolonger avec le club catalan dans lequel elle évoluait depuis 2022, Paralluelo va donc connaître sa première expérience à l'étranger avec OL Lyonnes. La pression risque d'être forte pour la native de Saragosse, qui était courtisée par de nombreux clubs européens. À 22 ans, la triple championne du monde (U17, U20, A) avec la Roja va retrouver Ingrid Engen mais aussi Jonatan Giráldez, ce qui devrait faciliter son intégration dès ce lundi 27 juillet, date de la reprise des Lyonnes.