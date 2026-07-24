OL : Jorge Maciel fait le point sur les blessés

L'OL a conclu son stage en Allemagne par une victoire contre Wolfsburg (2-0). Jorge Maciel en a profité pour parler des joueurs absents.

Cinquième match de présaison et quatrième victoire pour les coéquipiers de Mads Bistrup. Le milieu de terrain danois était pourtant curieusement absent de la feuille de match ce vendredi lors du match face à Wolfsburg. Jorge Maciel a tenu à rassurer calmement tous les suiveurs qui auraient remarqué cette absence. L'entraineur adjoint de l'OL a précisé que le Danois souffrait d'un coup reçu au niveau du genou. Par précaution, le staff a préféré ménager sa nouvelle recrue en vue des prochaines échéances qui attendent le club. Même son de cloche du côté de Pavel Šulc. Le Tchèque souffrirait lui aussi d'une contusion au niveau du genou. Une blessure qui ne lui a pas permis de tenir sa place contre les Allemands.

Un effectif quasi au complet

Enzo Molebe a lui aussi brillé par son absence. Victime d'un coup à la tête cette semaine à l'entraînement, le jeune attaquant a du respecter un protocole médicale suite à ce traumatisme crânien. Les trois joueurs devraient logiquement pouvoir postuler pour la prochaine rencontre de préparation. Opposés au Betis Séville le 29 juillet, les Lyonnais disputeront leur sixième et dernier match amical estival à Cadix, avant de se focaliser sur la double confrontation contre le Sparta Prague.