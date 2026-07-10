OL : la saison de la confirmation pour Šulc

Co-meilleur buteur de l'OL en Ligue 1 la saison dernière, Pavel Šulc devra confirmer cette année pour devenir un maillon fort de l'attaque.

Il était arrivé dans l'anonymat le plus complet. Un an plus tard, Pavel Šulc a achevé sa première saison à Lyon en étant le meilleur buteur du club en Ligue 1 (11 réalisations) à égalité avec son capitaine Corentin Tolisso. Les bonnes performances du joueur de 25 ans lui ont également permis de décrocher le titre de Fotbalista roku 2025, prestigieux trophée national récompensant le meilleur footballeur tchèque de l'année. Une trajectoire fulgurante pour celui qui avait exigé le numéro 10 laissé vacant par Alexandre Lacazette en débarquant du Viktoria Plzeň pour 10 M€ (bonus inclus).

Pourra-t-il enchaîner une seconde saison dans les mêmes standards (38 matches, 14 buts, 7 passes décisives) que sa première au club ? Un rendement remarquable, entaché de quelques pépins physiques, qui lui a permis de devenir rapidement la coqueluche des supporters locaux.

La Coupe du monde, qui a suivi sa saison en club, ne lui a pas valu les mêmes louanges. Titulaire face à la Corée du Sud, il est remplacé à l'heure de jeu sans avoir pu influencer la rencontre. Remplaçant contre l'Afrique du Sud, il concède un pénalty sur une faute de main. La Tchéquie est éliminée dès le premier tour. Un contraste douloureux après le bijou qu'il avait inscrit en barrages face au Danemark , qui avait contribué à emmener les siens vers le mondial américain.

Depuis cette élimination fin juin, le Tchèque profite de ses vacances. Il est attendu à la reprise le lundi 13 juillet au GOLTC. Le joueur devrait donc logiquement postuler pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions début août.

Quel rôle dans le 4-3-3 de Fonseca ?

Sur le plan tactique, la donne devrait évoluer à l'OL cette année. Paulo Fonseca va récupérer Malick Fofana et Ernest Nuamah, tous deux longuement blessés la saison dernière, pour animer son traditionnel 4-3-3 avec deux ailiers percutants. Où placer Šulc dans ce dispositif ? Pas véritablement avant-centre, pas non plus un pur milieu axial. Son statut hybride complique le puzzle.

D'autant que la cellule de recrutement cherche activement un joueur spécialiste du poste. Dans ce scénario, Šulc pourrait basculer sur un côté ou dans un rôle plus reculé au milieu de terrain.

La question de son avenir pourrait donc se poser. Sa valeur marchande a bondi à 20 M€ selon Transfermarkt. Le joueur n'a jamais caché son attirance pour le championnat anglais. "Premier League, pourquoi pas", glissait-il en janvier au média tchèque Deník Sport.

Sur le plan humain, la saison s'annonce également différente pour Šulc. Le Tchèque ne partage plus le vestiaire avec Adam Karabec, son compatriote, qui a quitté le club cet été après la fin de son prêt.

Confirmer, s'adapter tactiquement, oublier son Mondial raté : les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour Pavel Šulc.