OL : la saison de la confirmation pour Šulc

Co-meilleur buteur de l'OL en Ligue 1 la saison dernière, Pavel Šulc devra confirmer cette année pour devenir un maillon fort de l'attaque.
Il était arrivé dans l'anonymat le plus complet. Un an plus tard, Pavel Šulc a achevé sa première saison à Lyon en étant le meilleur buteur du club en Ligue 1 (11 réalisations) à égalité avec son capitaine Corentin Tolisso. Les bonnes performances du joueur de 25 ans lui ont également permis de décrocher le titre de Fotbalista roku 2025, prestigieux trophée national récompensant le meilleur footballeur tchèque de l'année. Une trajectoire fulgurante pour celui qui avait exigé le numéro 10 laissé vacant par Alexandre Lacazette en débarquant du Viktoria Plzeň pour 10 M€ (bonus inclus).
Pourra-t-il enchaîner une seconde saison dans les mêmes standards (38 matches, 14 buts, 7 passes décisives) que sa première au club ? Un rendement remarquable, entaché de quelques pépins physiques, qui lui a permis de devenir rapidement la coqueluche des supporters locaux.
La Coupe du monde, qui a suivi sa saison en club, ne lui a pas valu les mêmes louanges. Titulaire face à la Corée du Sud, il est remplacé à l'heure de jeu sans avoir pu influencer la rencontre. Remplaçant contre l'Afrique du Sud, il concède un pénalty sur une faute de main. La Tchéquie est éliminée dès le premier tour. Un contraste douloureux après le bijou qu'il avait inscrit en barrages face au Danemark , qui avait contribué à emmener les siens vers le mondial américain.
Depuis cette élimination fin juin, le Tchèque profite de ses vacances. Il est attendu à la reprise le lundi 13 juillet au GOLTC. Le joueur devrait donc logiquement postuler pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions début août.
Quel rôle dans le 4-3-3 de Fonseca ?
Sur le plan tactique, la donne devrait évoluer à l'OL cette année. Paulo Fonseca va récupérer Malick Fofana et Ernest Nuamah, tous deux longuement blessés la saison dernière, pour animer son traditionnel 4-3-3 avec deux ailiers percutants. Où placer Šulc dans ce dispositif ? Pas véritablement avant-centre, pas non plus un pur milieu axial. Son statut hybride complique le puzzle.
D'autant que la cellule de recrutement cherche activement un joueur spécialiste du poste. Dans ce scénario, Šulc pourrait basculer sur un côté ou dans un rôle plus reculé au milieu de terrain.
La question de son avenir pourrait donc se poser. Sa valeur marchande a bondi à 20 M€ selon Transfermarkt. Le joueur n'a jamais caché son attirance pour le championnat anglais. "Premier League, pourquoi pas", glissait-il en janvier au média tchèque Deník Sport.
Sur le plan humain, la saison s'annonce également différente pour Šulc. Le Tchèque ne partage plus le vestiaire avec Adam Karabec, son compatriote, qui a quitté le club cet été après la fin de son prêt.
Confirmer, s'adapter tactiquement, oublier son Mondial raté : les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour Pavel Šulc.
La question de son poste est en effet primordiale…un joueur très utile car hybride. Et pour l’instant notre seul « avant centre », qui n’en est pas vraiment un 😅
Comme Georges c’est la saison de la confirmation.
Donc….bye bye Sulc 👋🏼👋🏼👋🏼
Plus sérieusement (et encore je crois que s’il y a une offre de plus de 20M€ qui lui va il part), ce sera difficile de faire mieux que la saison dernière.
C’est toujours plus dur de durer et de confirmer.
En tout cas je suis pas absolument certain qu’il soit indispensable à l’OL.
Non Cavé SULC EST INTRANSFERABLE!!
Fait gaffe, je vais sortir les dents! 😀
14 buts et 7 passes sans jouer à son poste, sans lui on finis 10eme, bien sur qu'il est indispensable..
😂 c’est sur !
Non je crois juste que ce sera difficile de réitérer..
C’est peut-être le bon moment pour le vendre (quand sa côte est haute).
Après tu voyais Karabec faire de meilleures choses que Šulc à l'OL...
J’irais pas jusque là je disais juste que techniquement j’aimais bien le coté Waddle de Karabec. Mais mentalement je crois qu’on a deux classes de joueurs là. Sulc est bien évidement au dessus. Mais il sait faire moins de choses avec le ballon.
Je pense qu'on a besoin de Sulc, au moins cette saison.
Si on le garde, qu'on recrute un titulaire et qu'on donne un peu de temps de jeu à Himbert, ça couvrirait bien le poste.
On a besoin de tout le monde.
Mais est-ce qu’on est en position d’avoir de l’ambition quand tu es contraint de trouver la moindre liquidité disponible ?
La moindre offre correcte (avec plus-value) sur n’importe quel joueur et il sera vendu.
C’est la réalité du moment je le crains.
En plus tactiquement Sulc c’est un casse-tete chinois. Il joue 10 mais n’est pas meneur de jeu. C’est compliqué de le mettre dans le 4-3-3 ailleurs qu’en 9. Et c’est vraiment pas son meilleur poste je pense.
Tu as hélas raison, y compris pour le poste de Sulc, je vais dire neuf et demi, qui ne convient pas facilement au foot contemporain. Pour les liquidités, j'espère qu'après les ventes de Georges et d'Afonso nous n'avons plus la contrainte de vendre des joueurs que l'on ne peut matériellement pas remplacer.
Sulc est un joueur précieux . Peu importe qu’il marque quelques buts en moins ou en plus…Je pense que pour la coupe du monde il était « cuit » . Je lui souhaite de bien se reposer pour récupérer et reprendre sereinement cette nouvelle saison.