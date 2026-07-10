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Lyon’s players attend a training session at the Camp Nou stadium in Barcelona on March 12, 2019 on the eve of the Champions League round of 16, second leg football match between FC Barcelona and Olympique Lyonnais. (Photo by Pau Barrena / AFP)

Un ancien recruteur du FC Barcelone va débarquer à l'OL

  • par Thomas Dioudonnat
  • 2 Commentaires

    • Jérôme Bigot, scout du FC Barcelone depuis 2018, devrait rapidement officier dans la cellule de recrutement de l'OL.

    Nouvelle recrue dans les bureaux du GOLTC. Jérôme Bigot, jusqu'ici scout au FC Barcelone, va rejoindre la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. L'information a été indirectement confirmée par le principal intéressé sur son profil LinkedIn personnel. L'intitulé de son nouveau poste y est mentionné comme tel : International First Team Scout Olympique Lyonnais

    L'ancien recruteur catalan a également laissé filtrer un indice éloquent de son arrivée à Lyon sur son compte Instagram.

    Originaire de région parisienne, Jérôme Bigot a bâti son parcours dans les médias avant de basculer dans le recrutement. Journaliste sportif chez beIN Sports France, il avait notamment travaillé aux côtés d'Éric Abidal, alors consultant sur la chaîne. C'est l'ancien international français, devenu directeur sportif du FC Barcelone, qui l'avait convaincu de devenir recruteur pour le club blaugrana en septembre 2018.

    De beIN Sports au Barça, un parcours atypique

    En Catalogne, Bigot avait pour mission d'observer plusieurs territoires : la France (Ligue 1 et Ligue 2) principalement, mais aussi la Suisse, l'Autriche et la Tchéquie. Une expertise locale qui pourrait s'avérer précieuse pour l'OL, au regard des championnats visés par les recruteurs du club pour dénicher de nouveaux joueurs prometteurs.

    Selon nos informations, ses prérogatives lyonnaises devraient se concentrer sur le marché espagnol et portugais.

    Depuis novembre 2024, il exerce également un rôle d'ambassadeur auprès du Bergerac Périgord FC, en tant que conseiller sur la structuration du club et le développement de son centre de formation. On ignore à ce stade s'il conservera cette mission en parallèle de son nouvel engagement à l'OL.

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    2 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - ven 10 Juil 26 à 10 h 51

      Waouh, un "recruteur international de l'équipe professionnelle, Olympique Lyonnais", ex du Barça, c'est du lourd, ça en jette !
      J'ai un petit doute sur le marché espagnol, bien plus attractif que la L1. Est-ce qu'on peut encore faire de bonnes affaires là-bas ?

      Signaler
    2. MICAL
      MICAL - ven 10 Juil 26 à 11 h 22

      Akouokou il me semble?

      Signaler

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