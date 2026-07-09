Mercato : Cluver Sambi Mbungu va rejoindre l'OL

L'OL poursuit son mercato avec une nouvelle recrue. Cluver Sambi Mbungu devrait signer en provenance de Caen.

Selon une information révélée par L'Équipe, Cluver Sambi Mbungu devrait parapher un bail de trois ans. Une arrivée dans la capitale des Gaules synonyme de premier contrat professionnel pour le joueur. Avec Caen, il aura disputé 1 767 minutes de jeu avec la réserve et la section U19 la saison dernière.

Le pensionnaire de Ligue 3, dont l'actionnaire majoritaire n'est autre que Kylian Mbappé, a bien tenté de conserver son jeune prodige. Sans succès, le milieu de terrain ayant décliné la proposition après avoir inscrit trois buts en 19 matches disputés avec le groupe N2 (ex-N3) du Stade Malherbe.

C onvoité par de nombreux clubs prestigieux, le Franco-Congolais choisi l'OL

Âgé de 17 ans, le joueur n'a pas attendu sa majorité pour taper dans l'œil de la cellule de recrutement rhodanienne. Avec ce transfert, le club rhodanien confirme sa stratégie de post-formation avec le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel.

Le natif de Kinsasha a convaincu les dirigeants de l'OL. Ces derniers ont réussi à devancer plusieurs clubs français et européens intéressés par son profil. Il devrait passer sa visite médicale dans la semaine avant de s’engager à Lyon jusqu’en 2029.

Avec cette arrivée, l'OL boucle déjà sa sixième recrue d'un mercato particulièrement actif.