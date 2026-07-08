On sait que la réserve de l'OL a beaucoup bougé à l'intersaison. Ces derniers jours, Noah Duclieu et Nathanaël Beta ont par exemple officialisé la signature de leur contrat.

Le groupe de la réserve n'est pas encore tout à fait complet, deux jours après la reprise. Quelques joueurs sont à l'essai, comme l'explique Borgia_OL, connaisseur des arcanes de l'Académie. Il faudra que cet effectif apprenne à jouer ensemble, car de nombreux joueurs ont intégré l'équipe à l'intersaison. On pense à Jibril Rejeb, notamment, ou encore à Nathanaël Beta, qui vient de Lyon-La Duchère.

L'attaquant de 19 ans a paraphé un contrat professionnel, son premier, après avoir traversé un début de parcours difficile. Il avait par exemple déjà connu l'Olympique lyonnais, jusqu'aux U13, mais il n'avait pas été gardé. Une opportunité pour lui de lancer enfin sa carrière dans l'antichambre de l'élite ? Il fêtera ses 20 ans en août prochain.

Contrat stagiaire pour Duclieu

Lui est arrivé en 2025 au centre de formation. Noah Duclieu a désormais un contrat stagiaire. Ce milieu de terrain ou défenseur central a entamé son cursus avec la N2 (ex-National 3) cette semaine. Âgé de 18 ans, le footballeur de la génération 2008 a d'abord fait ses classes au FC Lyon, avant de vivre la saison 2025-2026 en U19 avec l'OL. Il a aussi eu le droit à sa première en réserve en mai dernier contre Bourgoin au cours de la dernière journée de championnat. Lui aussi a franchi une nouvelle étape dans sa carrière.