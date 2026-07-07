Thiago Almada (ex-OL) devrait rejoindre River Plate

Un accord aurait été trouvé entre River Plate et l'Atlético de Madrid. Passé par l'OL, Almada devrait s'engager après la Coupe du monde.

Six petits mois et puis s'en va. Le passage éclair de Thiago Almada dans les rangs lyonnais au premier semestre 2025 a laissé un goût d'amertume. Les travées de Décines se rappellent encore de la débauche d'énergie dont pouvait faire preuve le petit lutin argentin.



Avec vingt matches disputés au compteur sous les couleurs du club, Almada n'aura néanmoins pas eu le temps de s'inscrire dans la durée à Lyon, en rejoignant l'Espagne six mois seulement après son arrivée.

Impliqué bien malgré lui dans l'imbroglio autour des conditions de son transfert à l'OL, l'Argentin devrait encore changer d'air cet été pour rejoindre River Plate.

River Plate : une officialisation après la Coupe du monde

Un an après son départ à l'Atlético de Madrid, le joueur formé au Vélez Sarsfield n'a pas convaincu. Le toujours partenaire de Nicolás Tagliafico en sélection ne s'est pas imposé sous les ordres d'un autre compatriote, Diego Simeone.

Actuellement avec sa sélection justement, l'Argentin va tenter de remporter un second titre mondial consécutif avec l'Albiceleste. Déjà présent en 2022, il était le cadet de la bande à Messi, victorieuse de l'Équipe de France au Qatar.

Son avenir en club devrait prendre une autre dimension dès la fin du tournoi mondial. En effet, d'après une information relayée par Reuters et confiée par une source proche de la direction du club de River Plate, l'ancien de l'OL devrait s'engager une fois la compétition terminée : "Un accord a été conclu avec l’Atletico et Thiago, mais il sera annoncé après la Coupe du Monde."