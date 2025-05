OL : Tagliafico et Almada avec l'Argentine en juin

Thiago Almada avec la sélection U23 argentine (Photo by Federico Parra / AFP)

Déjà assurés de participer au Mondial en 2026, les Argentins joueront deux matchs en juin face au Chili et à la Colombie. Nicolas Tagliafico et Thiago Almada seront de la partie.

Il est fort possible qu'au début de la saison 2025-2026, ces deux joueurs ne soient plus dans l'effectif de l'Olympique lyonnais. En fin de contrat, Nicolas Tagliafico sera sollicité cet été. Thiago Almada, lui, n'est que prêté par Botafogo, même si l'OL possède les droits économiques du joueur de 24 ans. Toujours interdit de recrutement, et ce au moins jusqu'au 24 juin, le club pourrait devoir laisser partir son milieu argentin.

En attendant, la trêve internationale s'ouvre bientôt pour ces deux footballeurs. Les champions du monde 2022 retrouvent leur sélection pour deux rencontres sans aucun enjeu. Certes, il s'agit d'affiches comptant pour les éliminatoires au Mondial 2026, mais l'Albiceleste est déjà qualifiée pour le tournoi.

Deux matchs sans enjeu pour clôturer la saison

En tête des qualifications dans la zone AmSud, elle doit disputer encore quatre matchs. Dont deux dans les jours à venir. L'Argentine ira au Chili le vendredi 6 juin, avant de recevoir la Colombie le mercredi 11. Avec huit points d'avance sur leur plus proche dauphin, les coéquipiers de Lionel Messi assureraient probablement leur première place en gagnant une de ces deux parties.

Ensuite, le défenseur et le milieu de terrain, qui ne se quittent plus depuis le recrutement de ce dernier l'hiver passé, devraient voir leur chemin se séparer. Reste à savoir dans quels clubs leur carrière se poursuivra.