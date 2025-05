Jérémy Mounsesse (OL) avec le Congo au tournoi Revello

Cadre de la réserve cette saison, mais en passe d'être libéré par l'OL, Jérémy Mounsesse va pouvoir se mettre en évidence dans un tournoi international. Le défenseur a été retenu avec les U20 du Congo pour participer au tournoi Maurice Revello à Toulon.

Entre l'OL et Jérémy Mounsesse, l'aventure va prendre fin dans quelques semaines. En fin de contrat avec son club formateur, le défenseur ne devrait pas être conservé et va donc voler de ses propres ailes alors qu'il va rentrer dans la vingtaine. Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022 aux côtés de Mohamed El Arouch ou encore Hugo Vogel, Mounsesse va se mettre en quête d'un nouveau challenge pour lancer sa carrière professionnelle. Quoi de mieux qu'un tournoi international pour convaincre de possibles recruteurs de miser sur ses qualités ? Du 3 au 15 juin prochain, le défenseur représentera les couleurs du Congo. Cette sélection s'inscrit avec les U20 à l'occasion du tournoi Maurice Revello.

Le Congo novice dans le tournoi

Ce sera une première pour le pays africain dans ce tournoi réputé sur la scène internationale. Les coéquipiers de Mounsesse affronteront tour à tour le Danemark, le Japon et le Mexique durant la phase de groupe. Une poule relevée qui permettra au défenseur lyonnais de prouver sa valeur. Et pourquoi pas finir de convaincre ceux qui avaient encore des doutes sur lui pour un contrat à venir. L'OL sera bien représenté puisque Saël Kumbedi et Justin Bengui font partie de la sélection française.