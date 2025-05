Eugénie Le Sommer lors de France – Colombie aux JO 2024 (Photo by CLAUDIO VILLA / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Auteure d'une saison correcte avec l'OL Lyonnes, Eugénie Le Sommer n'a pas été retenue dans la liste de Laurent Bonadei pour les deux matchs de Ligue des Nations et surtout l'Euro.

Malgré une saison 2024-2025 plutôt réussie avec 10 buts et 2 passes décisives en 27 apparitions (11 titularisations), Eugénie Le Sommer n'a pas été convoquée par Laurent Bonadei avec les Bleues. Un choix que la joueuse de 36 ans a visiblement du mal à digérer. En effet, dans l'émission InPower Podcast présentée par Louise Aubery sur YouTube, elle n'a pas mâché ses mots à propos de sa non-sélection en équipe de France : "Cette fois-ci, on m’a appelée. Après, je n’ai pas envie de dire ce qu’on s’est dit (avec le sélectionneur), ça reste confidentiel. Mais, dans les grandes lignes : "Tu ne seras pas dans la prochaine liste." Je ne veux pas dévoiler parce que ça reste confidentiel", s'est-elle confiée.

La fin avec l'OL et avec l'équipe de France ?

Eugénie Le Sommer (94 buts en 200 sélections avec l'équipe de France) a déjà vécu une première déception avec l'OL Lyonnes qui n'a pas prolongé son contrat arrivé à expiration en cette fin de saison. "J’aurais aimé finir ma carrière à l’OL", avait-elle notamment déclaré, avant d'ajouter : "Pour ce qui est de l’équipe de France, je reste éligible, il n’y a pas de règlement qui interdit d’être sélectionnée si on change de club. C’est un objectif pour moi de jouer l’Euro." Un coup dur pour l'attaquante lyonnaise qui n'a pas été prise pour les deux matchs de Ligue des Nations contre la Suisse et l'Irlande, le 30 mai et le 3 juin prochain. Le rêve de disputer l'Euro 2025 en Suisse, du 2 au 27 juillet, avec l'équipe de France, s'est également éloignée.

De quoi toucher au cœur la native de Grasse : "C’est un moment très difficile. C’est dur à encaisser. Ça a été un moment très difficile mais, encore une fois, je ne peux rien faire. Cela ne dépend pas de moi. J’ai fait ce que j’avais à faire. Sur le moment, c’était très dur. En fait, je n’étais pas actrice de cette décision. Ce que je pouvais maîtriser, je l’ai maîtrisé. J’ai fait ce que je pouvais, j’ai tout donné. J’ai fait mon possible, j’ai été performante. Mais la décision, ce n’est pas moi qui la prends. Et, encore une fois, c’est une personne qui décide pour toi. C’est dur. Ce n’est pas un moment facile dans tous les cas", a-t-elle insisté. Au repos forcé, l'attaquante va maintenant pouvoir se concentrer sur la recherche d'un nouveau club, après quinze ans à l'OL Lyonnes.