OL Lyonnes : les jeunes prêtées de retour avec les professionnelles

Le 21 juillet prochain, dans une dizaine de jours, plusieurs Fenottes feront leur retour à l'entraînement. On devrait retrouver Christiane Endler, Wendie Renard, Melchie Dumornay, Tabitha Chawinga, les Américaines Lily Yohannes, Lindsey Heaps et Korbin Albert, ainsi que plusieurs jeunes joueuses. Ce vendredi, l'OL Lyonnes a annoncé la présence à la reprise de Wassa Sangare, Maeline Mendy, Liana Joseph et Julie Swierot.

Des prêts plutôt fructeux

Ces quatre footballeuses sortent d'un exercice (pour Swierot à Reims) ou de demi-saison (pour Sangaré au Havre et Mendy et Joseph à Strabsourg) en prêt. Une opportunité pour elles de se confronter à la Première Ligue de manière régulière, puisqu'elles ont globalement disposé d'un important temps de jeu en 2025.

Chez les Strasbourgeoises, Mendy (dix apparitions) et Joseph (six) furent impactantes dans la quête de maintien du Racing. Au HAC, Sangaré (onze) s'est rapidement imposée comme un élément clé de la défense normande. Enfin, à Reims, Swierot a participé à vingt matchs, dont dix comme titulaire.

Retour à Lyon après l'Euro U19

Les quatre Fenottes ont ensuite pris part au championnat d'Europe U19 en juin. Malheureusement pour elles, malgré un beau parcours, elles ont trébuché sur la dernière marche, après une lourde défaite en finale face à l'Espagne (4-0). Mendy a tout de même obtenu le titre de meilleure joueuse du tournoi.

Après quelques semaines de vacances, elles seront présentes le 21 juillet prochain à Décines. Sous les ordres du nouvel entraîneur, Jonatan Giraldez, elles viendront gonfler les rangs de l'OL Lyonnes pour la préparation. A voir ensuite si elles auront une chance de se montrer au cours des rencontres amicales et surtout, lorsque la compétition reprendra.