Alice Sombath avec la France contre l’Angleterre (Photo by HMB Media / Picture Alliance / DPPI via AFP)

Titulaire contre l'Angleterre samedi en l'absence de Griedge Mbock, Alice Sombath a livré une très solide partition. La défenseure lyonnaise s'est exprimée à ce sujet.

Il s'agissait seulement de sa cinquième cape, mais Alice Sombath a montré un cran assez impressionnant samedi soir contre l'Angleterre. Le genre de rencontre qui marque dans une carrière, face aux championnes d'Europe en titre. Lancée dans le grand bain suite au forfait de Griedge Mbock, la Rhodanienne a parfaitement assuré l'intérim.

Si son début de partie, à l'image de celui des Françaises, fut compliqué, la défenseure est montée en puissance. Elle a réalisé plusieurs interventions salutaires, parfois dans des moments chauds, sans oublier ses sauvetages décisifs. Des actions qui ont compté pour offrir la victoire aux Bleues dans ce choc (2-1).

"Il y avait de la pression, mais une bonne pression"

Forcément, Sombath fut mise en lumière après la rencontre. Ce dimanche, elle était également présente en conférence de présence. Le moment pour elle de revenir sur sa prestation de haut niveau. "J'ai beaucoup de fierté et je suis contente de ma performance de samedi. Il y avait de la pression, mais une bonne pression, a-t-elle résumé. Griedge était dans les tribunes, et elle m'apportait son soutien, ainsi que toute l'équipe, le staff et le coach." Si Mbock est encore juste pour démarrer mercredi face aux Galloises, Laurent Bonadei sait qu'il pourra s'appuyer sur la Fenottes (21 ans) comme remplaçante de luxe.