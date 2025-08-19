Mercato : Nemanja Matić (ex-OL) discuterait avec Sassuolo

Vers un retour en Italie pour Nemanja Matić ? Le milieu de terrain aurait des contacts avec le Sassuolo d'un certain Fabio Grosso.

Tout juste promu en Serie A, Sassuolo a besoin d'expérience et de renforts pour espérer se maintenir en première division. Le club italien s'est d'ailleurs montré très actif durant ce mercato, et visiblement, il n'a pas terminé ses emplettes. Selon le journaliste spécialiste du marché des transferts, Gianluca Di Marzio, il s'intéresserait à un ancien Lyonnais.

Libre de tout contrat après la fin de son aventure avec l'OL officialisée le 14 août dernier, Nemanja Matić ferait partie des cibles de la formation basée à Modène. Il aurait même rencontré l'entraîneur, un certain Fabio Grosso, bien connu dans le Rhône. Rappelons cependant que le Serbe n'a pas évolué sous les ordres du champion du monde 2006. Ce dernier était déjà parti lors de son arrivée en janvier 2024.

Ancien de l'AS Roma

Le milieu de terrain, grand voyageur au cours de sa carrière, connaît un peu l'Italie. Il y a évolué durant une saison, entre 2022 et 2023. Il portait alors les couleurs de l'AS Roma. Notre confrère précise que les deux parties ne sont pas encore tombées d'accord, mais que les échanges sont positifs. D'autres équipes seraient sur les rangs, alléchées par la situation contractuelle de Matić.