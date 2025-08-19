Actualités
Nemanja Matic, milieu de l'OL
Nemanja Matic, milieu de l’OL (crédit : David Hernandez)

Mercato : Nemanja Matić (ex-OL) discuterait avec Sassuolo

  • par Gwendal Chabas

    • Vers un retour en Italie pour Nemanja Matić ? Le milieu de terrain aurait des contacts avec le Sassuolo d'un certain Fabio Grosso.

    Tout juste promu en Serie A, Sassuolo a besoin d'expérience et de renforts pour espérer se maintenir en première division. Le club italien s'est d'ailleurs montré très actif durant ce mercato, et visiblement, il n'a pas terminé ses emplettes. Selon le journaliste spécialiste du marché des transferts, Gianluca Di Marzio, il s'intéresserait à un ancien Lyonnais.

    Libre de tout contrat après la fin de son aventure avec l'OL officialisée le 14 août dernier, Nemanja Matić ferait partie des cibles de la formation basée à Modène. Il aurait même rencontré l'entraîneur, un certain Fabio Grosso, bien connu dans le Rhône. Rappelons cependant que le Serbe n'a pas évolué sous les ordres du champion du monde 2006. Ce dernier était déjà parti lors de son arrivée en janvier 2024.

    Ancien de l'AS Roma

    Le milieu de terrain, grand voyageur au cours de sa carrière, connaît un peu l'Italie. Il y a évolué durant une saison, entre 2022 et 2023. Il portait alors les couleurs de l'AS Roma. Notre confrère précise que les deux parties ne sont pas encore tombées d'accord, mais que les échanges sont positifs. D'autres équipes seraient sur les rangs, alléchées par la situation contractuelle de Matić.

    à lire également
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    Mercato : l'OL a dépassé la barre des 35 M€ de dépenses

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    Mercato : l'OL a dépassé la barre des 35 M€ de dépenses 18:20
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    Mercato : Nemanja Matić (ex-OL) discuterait avec Sassuolo 17:35
    Malick Fofana et Enzo Molebé à l'entraînement de l'OL
    OL : Enzo Molebe a fait son retour à l'entraînement 16:50
    Gauthier Hein, joueur du FC Metz
    Metz : le capitaine Gauthier Hein de retour après sa suspension 16:00
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    Ligue 1 : la programmation de Rennes - OL encore en attente 15:05
    Un caméraman au Vélodrome lors d'OM - OL le 29 octobre 2023
    OL : un bon lancement pour Ligue 1+ 14:15
    Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 3 septembre prochain 13:25
    Georges Mikautadze faisant sa célébration lors de Lens - OL
    OL - Ligue 1 : Mikautadze débloque son compteur dès la reprise 12:40
    d'heure en heure
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    L'OL accueille son premier Slovaque… ou presque 11:50
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    L'OL aurait le 6e budget de Ligue 1 11:00
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL, contre West Ham en Premier League International Cup
    OL : Teo Barišić appelé avec les Espoirs croates 10:10
    Amaury Barlet (ex-OL) nouveau directeur sportif du Cascol 09:25
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
    OL : Nicolas Tagliafico présélectionné par l'Argentine pour septembre 08:40
    Dominik Greif, nouveua gardien de l'OL
    OL : Descamps, Greif... remue-ménage chez les gardiens 08:00
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Amandine Bouchard au sifflet d’OL Lyonnes - London City 07:30
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : Dominik Greif signe à l'OL pour quatre saisons 18/08/25
    Adrien Rabiot, joueur de l'OM
    L’OM sans Rabiot et Rowe contre l’OL ? 18/08/25
    Les supporters du FC Metz
    Metz avec ses supporters samedi au Parc OL ? 18/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut