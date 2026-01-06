Actualités
Ballon de l'OL
Illustration ballon entraînement OL / (Crédit : Romane Thevenot)

OL académie : Haktan Şener avec les U19 turcs en janvier

  • par Gwendal Chabas

    • Membre des U19 de l'OL, le milieu de terrain Haktan Şener s'absentera quelques jours en janvier. Il a été retenu par son sélectionneur avec la Turquie U19.

    Il n'est pas le joueur le plus utilisé par Florent Balmont. Néanmoins, Haktan Şener trace sa route à l'OL, où il évolue avec les U19. Né à Vienne (Isère), le footballeur de la génération 2007 a en plus réussi à se frayer une place en sélection. Depuis les U17, il représente la Turquie, avec une petite quinzaine de capes à son actif. Il pourrait en ajouter d'autres en ce mois de janvier.

    En effet, il a été appelé par son entraîneur national, Uğur İnceman, pour un rassemblement du 7 au 14 janvier. 23 jeunes hommes ont été retenus pour ce stage qui servira à préparer un évènement important. Les Turcs prépareront le tour Élite qui compte pour les qualifications à l'Euro de la catégorie.

    Préparer la grande échéance de mars

    Lors de la première phase, son pays avait gagné ses trois matchs contre le Liechtenstein (7-0), la Biélorussie (2-1) et la Grèce (2-1). Mais le Lyonnais, qui a disputé neuf rencontres cette saison avec son club, n'avait pas pris part à ces affiches. Ses deux apparitions avec les U19 datent d'octobre 2025, contre le Danemark et la Pologne.

    En ce début d'année, les Turcs se mesureront à deux reprises à l'Ouzbékistan du côté d'Antalya, les 11 et 14 janvier. En mars, l'équipe ira en Italie pour les éliminatoires à l'Euro, où elle retrouvera les Italiens, les Hongrois et les Slovaques. Il faudra finir à la première place de la poule afin d'accéder à la phase finale. Cette dernière se déroulera entre juin et juillet, au Pays de Galles.

