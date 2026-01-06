Lille devrait faire sans son attaquant Hamza Igamane face à l'OL

Actuellement avec le Maroc à la CAN, Hamza Igamane manquera le 16e de finale de Coupe de France contre l'OL dimanche. Il jouera son quart de finale vendredi soir.

Défensivement, Lille sera soulagé par le retour d'Aïssa Mandi ou de Chancel Mbemba après le 8e de finale de la CAN entre l'Algérie et la République démocratique du Congo ce mardi. Car face à l'OL dimanche en Coupe de France, Bruno Genesio devra se passer d'Alexsandro, exclu ce week-end contre Rennes (0-2).

Sur le plan offensif, nous pouvons ajouter qu'Olivier Giroud pourrait enchaîner une nouvelle titularisation face aux Lyonnais. En effet, l'autre alternative au champion du monde 2018 est actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations. Hamza Igamane, meilleur buteur de l'équipe, défend les couleurs du Maroc. Qualifié pour les quarts de finale de l'épreuve, le pays hôte affrontera le Cameroun vendredi à 20 heures.

9 buts pour Igamane cette saison

A priori, même en cas d'élimination, l'avant-centre marocain ne pourra pas être présent pour la rencontre dominicale. Une absence de poids, puisqu'il a déjà marqué à neuf reprises et fait trembler quelques défenses. Il n'a toutefois pas joué dans la compétition africaine, étant à peine de retour après une blessure aux adducteurs.

En revanche, en fonction du résultat du 8e entre les Algériens et les Congolais, Mandi ou Mbemba et le milieu Ngal’ayel Mukau reviendront dans le Nord. Il faudra voir néanmoins s'ils seront disponibles en Coupe de France le 11 janvier. Ce qui sera le cas de Romain Perraud, débarrassé de ses deux matchs de suspension.