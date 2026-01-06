En dominant Monaco, l'OL a arrêté sa mauvaise série à l'extérieur

Incapable de gagner à l'extérieur en Ligue 1 depuis le 28 septembre 2025, l'OL a mis un terme à cette mauvaise passe à Monaco (1-3). son troisième succès loin de ses bases en neuf matchs.

Voilà une bonne manière de boucler la phase aller de la Ligue 1. Passant la vitesse supérieure techniquement et dans les duels après la pause, l'OL a battu Monaco samedi (1-3). Un résultat crucial comptablement, puisque le groupe de Paulo Fonseca revient à deux longueurs du podium.

Surtout, il montre qu'il peut gagner à l'extérieur, ce qu'il a peu fait en championnat cette saison. Car ce succès en Principauté n'est que le troisième dans cette compétition en neuf sorties. À chaque fois, il s'agit d'ailleurs de victoires face à des "cadors", puisque l'Olympique lyonnais avait dominé loin de ses bases Lens (0-1) et Lille (0-1) en début d'exercice.

Trois points pris sur les cinq déplacements précédents

Mais depuis son voyage à Pierre-Mauroy le 28 septembre 2025, le club rhodanien n'arrivait pas à trouver la faille en déplacement. Il y a ensuite eu le revers à Nice (3-2), les matchs nuls au Paris FC (3-3), à Brest (0-0), à Auxerre (0-0) et la défaite à Lorient (1-0).

Après cinq rencontres sans l'emporter à l'extérieur en Ligue 1, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont donc mis un terme à cette mauvaise série sur le Rocher. De bon augure pour la suite, même s'il faudra accrocher d'autres résultats semblables en 2026 afin d'espérer intégrer le top 4.