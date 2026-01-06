Actualités
Sulc buteur sur corner à Monaco (Photo by Valery HACHE / AFP)

En dominant Monaco, l'OL a arrêté sa mauvaise série à l'extérieur

  • par Gwendal Chabas

    • Incapable de gagner à l'extérieur en Ligue 1 depuis le 28 septembre 2025, l'OL a mis un terme à cette mauvaise passe à Monaco (1-3). son troisième succès loin de ses bases en neuf matchs.

    Voilà une bonne manière de boucler la phase aller de la Ligue 1. Passant la vitesse supérieure techniquement et dans les duels après la pause, l'OL a battu Monaco samedi (1-3). Un résultat crucial comptablement, puisque le groupe de Paulo Fonseca revient à deux longueurs du podium.

    Surtout, il montre qu'il peut gagner à l'extérieur, ce qu'il a peu fait en championnat cette saison. Car ce succès en Principauté n'est que le troisième dans cette compétition en neuf sorties. À chaque fois, il s'agit d'ailleurs de victoires face à des "cadors", puisque l'Olympique lyonnais avait dominé loin de ses bases Lens (0-1) et Lille (0-1) en début d'exercice.

    Trois points pris sur les cinq déplacements précédents

    Mais depuis son voyage à Pierre-Mauroy le 28 septembre 2025, le club rhodanien n'arrivait pas à trouver la faille en déplacement. Il y a ensuite eu le revers à Nice (3-2), les matchs nuls au Paris FC (3-3), à Brest (0-0), à Auxerre (0-0) et la défaite à Lorient (1-0).

    Après cinq rencontres sans l'emporter à l'extérieur en Ligue 1, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont donc mis un terme à cette mauvaise série sur le Rocher. De bon augure pour la suite, même s'il faudra accrocher d'autres résultats semblables en 2026 afin d'espérer intégrer le top 4.

    à lire également
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Lille devrait faire sans son attaquant Hamza Igamane face à l'OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Lille devrait faire sans son attaquant Hamza Igamane face à l'OL 10:10
    En dominant Monaco, l'OL a arrêté sa mauvaise série à l'extérieur 09:25
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    OL : Ruben Kluivert a-t-il montré son vrai visage à Monaco ? 08:40
    Julien Le Cardinal suspendu pour OL - Brest 08:00
    OL : Endrick sera accompagné par un kiné du Real Madrid 07:30
    Endrick avec son nouveau maillot à l'OL
    L'attraction Endrick : l'OL tient-il son nouveau joyau ? 05/01/26
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    L'OL réagit à l'éventuelle clause sur les matchs joués par Endrick 05/01/26
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    Mercato : Endrick à l’OL, un "long travail" pour Matthieu Louis-Jean 05/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Endrick (OL) : "Je suis là pour me fondre dans le collectif" 05/01/26
    Romy Fournier, arbitre
    Coupe de France féminine : Romy Fournier au sifflet d'ASSE - OL Lyonnes 05/01/26
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Revivez la conférence d'Endrick 05/01/26
    Pavel Sulc après son but lors d'OL - Le Havre
    OL : quand Tolisso compare Sulc à Müller 05/01/26
    Karl Toko Ekambi a signé à Al-Arabi SC
    Mercato : après l’Arabie saoudite, Toko Ekambi (ex-OL) va découvrir le Qatar 05/01/26
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    OL - Mercato : les premiers mots d'Endrick ce lundi à 14h30 05/01/26
    Romain Perraud, latéral de Lille
    Pour Lille - OL, Bruno Genesio pourra compter sur un retour de suspension 05/01/26
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : Saint-Etienne - OL Lyonnes finalement le 10 janvier 05/01/26
    Abner après son but lors de Monaco - OL
    OL : Abner soigne lui aussi ses statistiques 05/01/26
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    Avec 30 points à mi-saison, l’OL fait mieux que la saison passée 05/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut