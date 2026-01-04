Actualités
Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz) (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Tolisso salue "l’atmosphère plus saine" à l’OL

  • par David Hernandez

    • Vainqueur de Monaco samedi soir, l’OL s’est rapproché des places pour la Ligue des champions. Une réussite sportive qui est le résultat d’une politique plus saine à Décines pour Corentin Tolisso.

    L’OL de retour à seulement deux points de la première place potentiellement qualificative pour la Ligue des champions. C’est forcément une très bonne nouvelle au moment de lancer 2026. Samedi soir, les joueurs de Paulo Fonseca n’ont pas manqué leur reprise de la nouvelle année après deux semaines de coupure. La digestion des fêtes s'est parfaitement passée et Pavel Sulc a joué les Pères Noël après l’heure dans la Principauté. Avec ce succès, en plus de l’arrivée d’Endrick, l’OL peut voir l’avenir à court terme avec un certain optimisme. Une nouveauté dans la capitale des Gaules, tant les derniers mois et années ont été mouvementés.

    "Le négatif, ça nous impacte sur le terrain"

    Cette réussite sportive avec la 5e place en Ligue 1 et une première en Ligue Europa doit forcément être confirmée dans le temps. Mais avec le climat apaisé au sein du club, tout cela semble plus facile. Ce n’est pas Corentin Tolisso qui dira le contraire. "Ceux (Michele Kang et Michael Gerlinger, ndlr) qui ont pris la place de (Textor) ont fait un travail extraordinaire. La difficulté quand on parle de l'OL dans le négatif, sur les réseaux, ça nous impacte aussi sur le terrain, a confié le capitaine au micro de beIN Sports. Aujourd'hui, travailler dans une atmosphère plus que saine, ça fait beaucoup de bien. C'est sûr que c'est mieux, on ne va pas se mentir."

    La situation n’est pas revenue totalement à la normale, mais l’OL a réussi à recentrer son activité sur le bon chemin.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL célèbrent leur victoire à Monaco
    À Monaco, l’OL s’est presque senti comme à la maison

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL célèbrent leur victoire à Monaco
    À Monaco, l’OL s’est presque senti comme à la maison 15:00
    Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
    Tolisso salue "l’atmosphère plus saine" à l’OL 14:10
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Sénégal : Niakhaté a chambré Camara après la victoire de l’OL à Monaco 13:20
    Sébastien Pocognoli, entraîneur de Monaco
    Monaco estime qu’il "aurait mérité beaucoup plus" contre l’OL 12:30
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    Après son jaune à Monaco, Mata (OL) désormais sous la menace 11:45
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    Monaco - OL (1-3) : Fonseca "préoccupé" par Tagliafico sur le rouge 11:00
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    Ligue 1 : Monaco ne décolère pas contre l’arbitrage face à l’OL 10:15
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public ce dimanche (11h15) 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Monaco - OL (1-3) : Fonseca satisfait défensivement malgré le but gag 08:45
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    À l’OL, il met un Sulc pas possible 08:00
    Les joueurs de l'OL célèbrent leur victoire à Monaco
    À Monaco, l’OL fait une bonne opération comptable 07:30
    Moussa Niakhaté à l'entraînement de l'OL
    CAN : ça passe pour Moussa Niakhaté (OL) et le Sénégal 03/01/26
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Corentin Tolisso sera privé d'OL - Brest 03/01/26
    Monaco - OL (1-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir 03/01/26
    Solide en 2e période, l'OL l'emporte à Monaco (1-3) 03/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : Moussa Niakhaté (OL) titulaire avec le Sénégal face au Soudan 03/01/26
    Clinton Mata lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Monaco - OL : Satriano sur le banc, Mata retrouve le 11 03/01/26
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : à Monaco, l'OL espère arrêter sa mauvaise série à l'extérieur 03/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut