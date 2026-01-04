Tolisso salue "l’atmosphère plus saine" à l’OL

Vainqueur de Monaco samedi soir, l’OL s’est rapproché des places pour la Ligue des champions. Une réussite sportive qui est le résultat d’une politique plus saine à Décines pour Corentin Tolisso.

L’OL de retour à seulement deux points de la première place potentiellement qualificative pour la Ligue des champions. C’est forcément une très bonne nouvelle au moment de lancer 2026. Samedi soir, les joueurs de Paulo Fonseca n’ont pas manqué leur reprise de la nouvelle année après deux semaines de coupure. La digestion des fêtes s'est parfaitement passée et Pavel Sulc a joué les Pères Noël après l’heure dans la Principauté. Avec ce succès, en plus de l’arrivée d’Endrick, l’OL peut voir l’avenir à court terme avec un certain optimisme. Une nouveauté dans la capitale des Gaules, tant les derniers mois et années ont été mouvementés.

"Le négatif, ça nous impacte sur le terrain"

Cette réussite sportive avec la 5e place en Ligue 1 et une première en Ligue Europa doit forcément être confirmée dans le temps. Mais avec le climat apaisé au sein du club, tout cela semble plus facile. Ce n’est pas Corentin Tolisso qui dira le contraire. "Ceux (Michele Kang et Michael Gerlinger, ndlr) qui ont pris la place de (Textor) ont fait un travail extraordinaire. La difficulté quand on parle de l'OL dans le négatif, sur les réseaux, ça nous impacte aussi sur le terrain, a confié le capitaine au micro de beIN Sports. Aujourd'hui, travailler dans une atmosphère plus que saine, ça fait beaucoup de bien. C'est sûr que c'est mieux, on ne va pas se mentir."

La situation n’est pas revenue totalement à la normale, mais l’OL a réussi à recentrer son activité sur le bon chemin.