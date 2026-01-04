Vainqueur du Soudan samedi soir, le Sénégal a validé son ticket pour les quarts de finale. Un samedi parfait pour Moussa Niakhaté qui en a profité pour chambrer Lamine Camara, le milieu de Monaco après la victoire de l’OL.

En même temps que l’OL prenait le meilleur sur Monaco, le Sénégal ne tremblait pas pour son huitième de finale de la CAN. Face au Soudan, les Lions de la Teranga ont validé leur ticket pour les quarts malgré quelques moments de flottement. Seulement, l’objectif a été rempli et ce fut un samedi parfait pour Moussa Niakhaté. De retour dans le onze sénégalais, il a disputé les 90 minutes et a donc pu regarder avec le sourire le résultat de l’OL une fois son match terminé. Pas de mauvaise surprise avec là aussi une victoire 3-1 des Lyonnais sur le Rocher.

En regardant le match en différé, Niakhaté pourra certainement voir que Ruben Kluivert a parfaitement assuré dans son rôle de doublure. Mais samedi soir, il avait surtout à cœur de chambrer deux de ses compatriotes. Krépin Diatta et Lamine Camara sont aussi au Maroc pour représenter le Sénégal mais portent le maillot de l’AS Monaco le reste de la saison. Alors forcément, il risque d’y avoir eu quelques piques de la part du Lyonnais pour célébrer le succès lyonnais. "C’est une soirée parfaite. Mes deux équipes ont gagné 3-1 donc je suis très content. Il y a Lamine Camara qui va arriver dans quelques minutes pour être chambré parce qu’on les a battus 3-1 là-bas." Pour le retour à Décines du défenseur, il faudra patienter encore un peu.