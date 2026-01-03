Monaco - OL (1-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Haussant son niveau en deuxième période, l'OL a pris le meilleur sur Monaco ce samedi (1-3). Un résultat marqué par les belles performances de Ruben Kluivert et Pavel Šulc. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.
On a aimé
La solidité de Ruben Kluivert
On l'attendait en l'absence de Moussa Niakhaté. Titulaire contre Monaco (1-3), Ruben Kluivert a diffusé de la sérénité. Le Néerlandais a réalisé plusieurs interventions salvatrices, dont deux retours sur Folarin Balogun (44e et 51e), puis un autre devant Mika Biereth (61e). Déjà plus à l'aise lors de ses dernières sorties, le défenseur a confirmé qu'il semblait monter en puissance au fil des mois passés à l'OL.
Contrairement à Clinton Mata, que l'on a vu souffrir devant la puissance de Balogun au cours du premier acte, le joueur de 24 ans s'est imposé physiquement face aux attaquants de l'ASM. Rassurant, alors qu'il poursuivra l'intérim au moins une semaine de plus, à Lille, en Coupe de France. Il nous faut aussi citer Pavel Šulc, un habitué de cette catégorie. Le Tchèque a signé un doublé, affirmant encore un peu plus son statut de meilleur réalisateur. Il débloque décidément bien des rencontres pour les rhodaniens.
On a pas aimé
Le geste très dangereux de Mamadou Coulibaly
Il n'a pas besoin de beaucoup de mots pour évoquer cette action. Le geste est tout simplement incompréhensible de la part de Mamadou Coulibaly, qui est venu planter ses crampons dans la carotide de Nicolas Tagliafico. Logiquement exclu, le buteur de l'ASM a tout gâché sur cette situation à la 70e minute. Surtout, il aurait pu blesser gravement l'Argentin, inadmissible.
Côté lyonnais, la première période a été moyenne malgré l'ouverture du score. On soulignera également que Mata a été un cran en dessous dans son duel avec Balogun. Quant à Abner, on l'a senti un peu perdu dans son positionnement de milieu droit au sein d'un 4-4-2 losange, même s'il finit par être buteur.
Rendez nous Lucas Perri
Top : le seum des commentateurs de Bein
Ils ont pourtant largement souligné l'état d'esprit et la solidité de l'équipe. J'aime pas beaucoup le duo Josse/Bravo, mais pour le coup, je ne vois pas trop ce que tu leur reproches.
Et objectivement, le 2eme but de l'ASM aurait dû être validé. Coco a très bien joué le coup.
Bonjour,
Pour moi le flop principal est monsieur Brisard qui aura permis et laissé le match se pourrir en laissant les joueurs se mettre des tampons sur tampons et des semelles au delà de l’agressivité normale.
Ses 3 meilleurs moments sont quand même le non visionnage des fautes de Kehrer (rouge potentiel sur Moreira), la sortie du gardien en pleine surface sur ce même Moreira ainsi que le but refusé aux monégasques pour une « faute » sur Tolisso, même après avoir revu les images.
En terme de top, je suis sur les mêmes que la rédaction Pavel Sulc pour ses deux buts, il est vraiment décisif, c’est indispensable à ce niveau d’avoir ce type de joueur et Ruben Kluivert qui aura réussi ses actions défensives et aura gagné ses duels. J’ajouterais en plus Afonso Moreira qui par son activité aura créé beaucoup de doutes dans la défense monegasque.
Mata, il faut le laisser se reposer... Il avait fini 2025 sur la jante et il a enchainé avec la CAN. Ce n'est pas un surhomme, il a besoin de repos pour nous revenir au meilleur de sa forme.