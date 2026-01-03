Monaco - OL (1-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Haussant son niveau en deuxième période, l'OL a pris le meilleur sur Monaco ce samedi (1-3). Un résultat marqué par les belles performances de Ruben Kluivert et Pavel Šulc. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

La solidité de Ruben Kluivert

On l'attendait en l'absence de Moussa Niakhaté. Titulaire contre Monaco (1-3), Ruben Kluivert a diffusé de la sérénité. Le Néerlandais a réalisé plusieurs interventions salvatrices, dont deux retours sur Folarin Balogun (44e et 51e), puis un autre devant Mika Biereth (61e). Déjà plus à l'aise lors de ses dernières sorties, le défenseur a confirmé qu'il semblait monter en puissance au fil des mois passés à l'OL.

Contrairement à Clinton Mata, que l'on a vu souffrir devant la puissance de Balogun au cours du premier acte, le joueur de 24 ans s'est imposé physiquement face aux attaquants de l'ASM. Rassurant, alors qu'il poursuivra l'intérim au moins une semaine de plus, à Lille, en Coupe de France. Il nous faut aussi citer Pavel Šulc, un habitué de cette catégorie. Le Tchèque a signé un doublé, affirmant encore un peu plus son statut de meilleur réalisateur. Il débloque décidément bien des rencontres pour les rhodaniens.

On a pas aimé

Le geste très dangereux de Mamadou Coulibaly

Il n'a pas besoin de beaucoup de mots pour évoquer cette action. Le geste est tout simplement incompréhensible de la part de Mamadou Coulibaly, qui est venu planter ses crampons dans la carotide de Nicolas Tagliafico. Logiquement exclu, le buteur de l'ASM a tout gâché sur cette situation à la 70e minute. Surtout, il aurait pu blesser gravement l'Argentin, inadmissible.

Côté lyonnais, la première période a été moyenne malgré l'ouverture du score. On soulignera également que Mata a été un cran en dessous dans son duel avec Balogun. Quant à Abner, on l'a senti un peu perdu dans son positionnement de milieu droit au sein d'un 4-4-2 losange, même s'il finit par être buteur.