Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by RYAN PIERSE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

CAN : Moussa Niakhaté (OL) titulaire avec le Sénégal face au Soudan

  • par Gwendal Chabas

    • Pendant que ses coéquipiers de l'OL affrontent Monaco, Moussa Niakhaté défie le Soudan en 8es de finale de la CAN. Le Sénégalais retrouve le 11 de départ.

    À environ 1 800 kilomètres de Monaco, où l'OL se mesure à l'ASM à 17 heures, Moussa Niakhaté jouera une toute autre affiche. Dans le même temps, au Maroc, le défenseur lyonnais affronte le Soudan dans le cadre des 8es de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une partie qui marque le début de la phase à élimination directe dans le tournoi continental.

    Au Sénégal de faire respecter la logique

    Lors du dernier match de poule, le footballeur de 29 ans était absent. Cela n'avait pas empêché le Sénégal de l'emporter 3 à 0 contre le Bénin. Mais le capitaine, Kalidou Koulibaly, avait été exclu. Pape Thiaw doit donc repenser sa charnière centrale pour cette confrontation. Titulaire lors des deux premières rencontres, Moussa Niakhaté retrouve logiquement sa place dans le 11.

    Il est aligné aux côtés d'Abdoulaye Seck. Largement favoris, les Lions de la Teranga espèrent faire respecter la hiérarchie. Une victoire, et ils défieront en quarts de finale le Mali ou la Tunisie qui s'opposent à 20 heures.

    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Pendant Monaco - OL, Moussa Niakhaté attendu avec le Sénégal

