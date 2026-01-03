Monaco - OL : Satriano sur le banc, Mata retrouve le 11

Revenu de la CAN en milieu de semaine, Clinton Mata est déjà titulaire. Sans Martin Satriano, le 11 de l'OL à Monaco ne compte pas de numéro 9 de métier.
Comme lorsque l'OL rencontre des formations du haut du tableau, Paulo Fonseca se passera d'un vrai numéro 9 à Monaco (17 heures). En effet, Martin Satriano débutera le match comptant pour la 17e journée de Ligue 1 sur le banc. Pour peser sur la défense monégasque, nous retrouverons Pavel Šulc, Afonso Moreira et Khalis Merah, sans oublier les projections de Corentin Tolisso.
Face au club du Rocher, l'Olympique lyonnais se présentera avec une défense à trois ou à cinq dans laquelle nous retrouverons Ruben Kluivert, Clinton Mata, tout juste revenu de la CAN, et Nicolas Tagliafico. Les pistons seront Ainsley Maitland-Niles et Abner.
Quelle animation autour de Morton au milieu ?
Au milieu, il faudra observer comment cela s'articule autour de Tyler Morton, mais Tanner Tessmann sera également sur le banc au coup d'envoi. À voir ensuite qui de Corentin Tolisso ou de Khalis Merah évoluera en position de numéro 8 aux côtés de l'Anglais. Devant, le duo Pavel Šulc - Afonso Moreira, en forme sur la fin 2025, aura la lourde tâche de concrétiser les actions rhodaniennes.
Le 11 de l'OL : Greif - Kluivert, Mata, Tagliafico - Maitland-Niles, Tolisso (C), Morton, Abner - Merah - Šulc, Moreira
Le bon vieux 3 - 5 - 2 qui ne me manquait pas mais j'ai l'impression que c'est le système des gros matchs pour PF. L'équipe est équilibré mais à regarder c'est dur. J'ai hâte de voir la compo de Monaco aussi vu les nombreuses absences côté monégasque. J'ai l'impression qu'il y a tout à perdre pour l'OL cet aprem tant l'effectif de l'ASM est décimé.
La compo de Monaco :
Hradecky – Mawissa, Kehrer (Cap.), Salisu, Caio Henrique – Akliouche, Teze, Coulibaly, Golovin – Biereth, Balogun.
merci visiblement c'est aussi une défense à 5
Sulc en 9 du coup, comme à chaque fois qu'on affronte un gros quasiment ? J'aime bien cette compo.
Le banc me fait peur par contre, on a personne à faire rentrer pour retourner le match :/
Un ti lien , svp?
Je trouve que le jeu se l’OL s’est détérioré depuis qu’on joue avec un 9 de métier. La on aura besoin d’un milieu technique pour garder le ballon et c’est mérité pour Merah qui est un vrai bon joueur pour son âge.
C'est vrai que le ballon tourne moins bien.
Concrètement je trouve qu'on est moins bien dans le jeu depuis le match contre Strasbourg.
On a quelques fulgurances, mais c'est quand même moins fluide pour se retrouver en position de marquer.
Cela tourne moins bien pour deux raisons: les adversaires ont intégré le style de jeu de l OL et presse plus haut avec agressivité. Deux, le milieu de terrain a beaucoup changé depuis la blessure de Tessmann et les absences de Morton couplés avec les cartons rouges! Cela a déréglé le jeu! Je pense que ce match contre Monaco sera difficile et je ne m’attends pas à une victoire ( j’espère me tromper). J’attends avec impatience le match contre Lille!
L'inconvénient de cette organisation est qu'on dépend beaucoup de l'apport de nos pistons. Et miser sur AMN malgré son instabilité me semble toujours très risqué. J'espère qu'il sera dans un bon jour.
Allez l’OL ! Franchement Monaco n’a pas une équipe beaucoup plus belle que nous sur le papier…ça va être un match où chaque détail va compter.
Et où l’arbitrage risque d’avoir une importance capitale…
Chuis deg c est sur bein avec les deux pitres, les deux peintres, les deux piliers de comptoir du bar pmu aux commentaires.
Compo plus ou moins attendue, finalement, teddy spencer a vu juste a un prés.
Quel début de match !
Abner milieu c'est étrange
Ça valait pas un rouge la faute sur alfonso? Il y Va de bon coeur le défenseur
C'est très limite, un attentat a peu de choses près
ça glisse 😉
Morton a un bandage à la cuisse droite ? j'espère que ça ira car sans lui ce n'est pas la même
Kluivert m'impressionne !
Chaud ce début de match.
Les conneries de relance recommencent derrière. Fonseca ne leur a rien appris.
Faute imaginaire
coup franc dangereux alors qu'il y avait rien du tout !
Très pénibles les commentaires. Comme toujours. J'espère qu'à la mi-temps,sonny et Louisa vont remettre les pendules à l'heure...
Franchement la différence entre les 2 équipes est clairement athlétique. Monaco ne m’impressionne absolument pas. Ils tiendront pas tout le match à ce rythme.
Bravo ça passe encore mais l'autre commentateur, j'ai envie de couper le son !