Monaco - OL : Satriano sur le banc, Mata retrouve le 11

Revenu de la CAN en milieu de semaine, Clinton Mata est déjà titulaire. Sans Martin Satriano, le 11 de l'OL à Monaco ne compte pas de numéro 9 de métier.

Comme lorsque l'OL rencontre des formations du haut du tableau, Paulo Fonseca se passera d'un vrai numéro 9 à Monaco (17 heures). En effet, Martin Satriano débutera le match comptant pour la 17e journée de Ligue 1 sur le banc. Pour peser sur la défense monégasque, nous retrouverons Pavel Šulc, Afonso Moreira et Khalis Merah, sans oublier les projections de Corentin Tolisso.

Face au club du Rocher, l'Olympique lyonnais se présentera avec une défense à trois ou à cinq dans laquelle nous retrouverons Ruben Kluivert, Clinton Mata, tout juste revenu de la CAN, et Nicolas Tagliafico. Les pistons seront Ainsley Maitland-Niles et Abner.

Quelle animation autour de Morton au milieu ?

Au milieu, il faudra observer comment cela s'articule autour de Tyler Morton, mais Tanner Tessmann sera également sur le banc au coup d'envoi. À voir ensuite qui de Corentin Tolisso ou de Khalis Merah évoluera en position de numéro 8 aux côtés de l'Anglais. Devant, le duo Pavel Šulc - Afonso Moreira, en forme sur la fin 2025, aura la lourde tâche de concrétiser les actions rhodaniennes.

Le 11 de l'OL : Greif - Kluivert, Mata, Tagliafico - Maitland-Niles, Tolisso (C), Morton, Abner - Merah - Šulc, Moreira