OL : Paulo Fonseca loue la "compétitivité" de la Ligue 1

Un excellent cru de Ligue 1 en 2025-2026 ? En tout cas, Paulo Fonseca apprécie le spectacle offert chaque week-end. Au point de classer notre championnat parmi les meilleurs d'Europe.

Lens est champion d'automne. En battant Toulouse 3 à 0 vendredi, le groupe de Pierre Sage s'est assuré d'être en tête à mi-parcours en Ligue 1. Une belle surprise puisque le PSG avait tendance à facilement se détacher ces dernières saisons. On note en effet quelques bonnes confrontations sur les 16 premiers week-ends, avec des clubs intéressants à analyser.

"Cette année, le championnat est relevé"

Parmi les défenseurs de notre épreuve, Paulo Fonseca, bien que Portugais, se place assez haut. Vendredi, il n'a pas tari d'éloges sur l'élite française. "Lorsque j'étais à Lille (2022-2024), je disais déjà que la compétition était une des meilleures d'Europe. Aujourd'hui, je n'ai pas de doute quant à sa compétitivité. Elle fait partie des plus attractives, affirme-t-il. Cette année, le championnat est relevé, il y a de bons matchs, de belles équipes qui jouent pour gagner."

L'entraîneur de l'OL poursuit son explication. "Je ne parle pas seulement des plus grosses écuries. Si tu regardes Lorient, Angers, voire Metz, ils essaient de proposer des choses, ils pressent, même les formations plus fortes. C'est rare d'observer cela ailleurs, souligne-t-il. C'est pourquoi on est peut-être la deuxième ou troisième ligue du monde."