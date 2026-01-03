Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - Monaco
Un Monaco - OL déjà déterminant pour la suite ?

    • Pour Sébastien Pocognoli, le Monaco - OL de ce samedi est une "affiche à six points". Une partie, il est vrai, déterminante, surtout pour l'ASM.

    Assez loin des attentes que l'on avait pour lui en début de saison, Monaco est déjà dos au mur. Dans son objectif de remontée vers le podium, le club du Rocher doit s'imposer ce samedi contre l'OL. Un duel que l'entraîneur de l'ASM, Sébastien Pocognoli, a qualifié de "match à six points". Une expression souvent employée, parfois à tort et à travers, dans le monde du foot.

    Avec encore 17 journées derrière, cela paraît trop hâtif comme constat. Néanmoins, il y a potentiellement un fond de vérité dans ce constat du coach belge. En cas de revers à domicile, les Monégasques compteraient sept points de moins que l'Olympique lyonnais.

    Cinq défaites sur les six derniers matchs de Ligue 1 pour Monaco

    Un matelas assez intéressant, sachant que dans la course aux trois premières places l'écart pourrait grandir avec Lille, Marseille et le PSG, qui possèdent déjà neuf et treize longueurs d'avance sur Paul Pogba et ses coéquipiers.

    Surtout qu'en championnat, la dynamique n'est pas très heureuse pour Monaco. Ils ont perdu deux fois de rang contre Brest (1-0) et Marseille (1-0). On ajoutera les revers face à Rennes (4-1), Lens (1-4) et le PFC (0-1). Finalement, les partenaires de Thilo Kehrer ont seulement battu le Paris Saint-Germain lors de leur six dernières sorties (1-0). Un bilan de cinq défaites pour un succès sur les six précédentes journées insuffisant actuellement pour tenir le rythme des formations de tête.

    2 commentaires
    1. RBV
      RBV - sam 3 Jan 26 à 13 h 45

      Il reste encore beaucoup de match…l’important c’est d’être top 5…et on termine l’année par la réception de Lens, tout se jouera sur ce dernier match selon moi…
      Ça rappellera des bons souvenirs 😉

    2. cavegone
      cavegone - sam 3 Jan 26 à 13 h 52

      C'est déterminant dans la mesure ou en cas de défaite c'est un énorme écart de points avec les 4 devants.
      Alors qu'on est chassés de près....

      En fait c'est défaite interdite contre un concurrent direct.

