Un Monaco - OL déjà déterminant pour la suite ?

Pour Sébastien Pocognoli, le Monaco - OL de ce samedi est une "affiche à six points". Une partie, il est vrai, déterminante, surtout pour l'ASM.

Assez loin des attentes que l'on avait pour lui en début de saison, Monaco est déjà dos au mur. Dans son objectif de remontée vers le podium, le club du Rocher doit s'imposer ce samedi contre l'OL. Un duel que l'entraîneur de l'ASM, Sébastien Pocognoli, a qualifié de "match à six points". Une expression souvent employée, parfois à tort et à travers, dans le monde du foot.

Avec encore 17 journées derrière, cela paraît trop hâtif comme constat. Néanmoins, il y a potentiellement un fond de vérité dans ce constat du coach belge. En cas de revers à domicile, les Monégasques compteraient sept points de moins que l'Olympique lyonnais.

Cinq défaites sur les six derniers matchs de Ligue 1 pour Monaco

Un matelas assez intéressant, sachant que dans la course aux trois premières places l'écart pourrait grandir avec Lille, Marseille et le PSG, qui possèdent déjà neuf et treize longueurs d'avance sur Paul Pogba et ses coéquipiers.

Surtout qu'en championnat, la dynamique n'est pas très heureuse pour Monaco. Ils ont perdu deux fois de rang contre Brest (1-0) et Marseille (1-0). On ajoutera les revers face à Rennes (4-1), Lens (1-4) et le PFC (0-1). Finalement, les partenaires de Thilo Kehrer ont seulement battu le Paris Saint-Germain lors de leur six dernières sorties (1-0). Un bilan de cinq défaites pour un succès sur les six précédentes journées insuffisant actuellement pour tenir le rythme des formations de tête.